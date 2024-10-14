我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊繡惠（左）與徐乃麟一起捧著製作單位獻上的「萬劍穿心」蛋糕，拿之前的風波自嘲，也顯示已無心結。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲楊繡惠（左）與徐乃麟表示往後再無芥蒂，可以繼續一起上節目。（圖／記者吳翊緁攝影）

徐乃麟在錄製《天才衝衝衝》時脫口而出的「ㄐㄧㄢ、」，讓楊繡惠感到委屈、開直播表達不滿，造成的隔空交火風波，正式在公眾眼前畫下句點。兩人在《挑戰吧！大神》攝影棚同台，不僅擁抱、握手，製作單位還獻上插上10多把劍的蛋糕，徐乃麟笑言把「萬劍穿心」送給楊繡惠，楊繡惠也笑道這是「一次過癮」，認為自己太幼稚，一下心裡那關過不去，才會開直播，徐乃麟則稱彼此都沒錯，他是說者無心，楊繡惠聽者有意，可是當下講出來反應給他聽，就不會有這些事，小的誤會當下解釋，解釋開來都不會不開心，還好結局是圓滿的。楊繡惠也表示，才剛切了大腸的兩顆息肉，醫生本來要她休息一個禮拜，接到了徐乃麟的邀約，一定要來露面，不要再有誤會，自嘲：「不管啦，不管是剪了息肉還是大腸都要去！」楊繡惠一見到徐乃麟，第一句話就喊著：「乃哥，我愛你。」徐乃麟笑道：「她說我們沒那麼熟，我一直覺得我們很熟。」楊繡惠接口：「我一直很想跟他變熟，只是他很像眼鏡蛇，不知什麼時候會突然被惹毛。」兩人又是擁抱又是握手，楊繡惠說道：「認識乃哥2、30年來，第一次摸到他的手，軟綿綿的。」徐乃麟答道：「不像妳手好粗喔。手相學說男人軟如綿，女人細如蠶，這個就是命好。」那麼楊繡惠以後是否還會介意在節目上再聽到「ㄐㄧㄢ、」這個字？她馬上回答：「不會了，現在你講我怎麼ㄐㄧㄢ、，100個ㄐㄧㄢ、我都OK了，已經做好了防護衣了。」徐乃麟倒是反駁：「妳不介意我介意，以後不能說我們見面，要講我們碰面。也不要說我們為妳餞行，要說送行，好像也不太行。」聽得在場記者都笑出來。真正為兩人解開誤會的橋樑，還是《天才衝衝衝》另外一位主持人曾國城，楊繡惠表示在一次錄影後，曾國城請她來自己的休息室，劈頭就說：「妳這樣處理真的很不妥當，妳怎麼跟乃哥在一起這麼久還不知道他的個性，怎麼不知道他就是節目效果，他有可能這樣罵妳嗎？」楊繡惠答道：「我就覺得好像乃哥不太喜歡我。」曾國城馬上回她：「妳傻了妳？乃哥不喜歡的人他都不會跟他互動，一句話都不會講。」就是這句話點醒楊繡惠。最後，徐乃麟再次對她喊話：「《天才衝衝衝》妳一定要再來，可是《挑戰吧！大神》比較少請，因為太貴了，通告費超過1萬的都很少發。」楊繡惠回道：「可是我媽每天看，還會問我說是新錄的還是重播的？」一場紛爭就在談笑中化解。