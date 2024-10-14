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由於中國前陣子祭出一攬子救市政策，激勵中國、香港股市走高，連帶也讓台股連動ETF成為飆股大漲，其中永豐中國科技50大（00887）一度溢價逾200%，上周遭到櫃買中心列為處置股。今（14）日市場傳出，發行商永豐投信將被主管機關約談，導致股價一度摜破10元，跌幅一度逾61%。00887因中國近期釋放利多，陸股在中國黃金週前夕指數飆漲，00887也跟著一路走揚，並在黃金假期間，股價續揚，累計股價從9月30日至10月7日，股價從10.64元，漲至38.83元，上漲2.64倍。由於漲勢猛烈，00887上周遭列處置股，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每5分鐘撮合1次，禁止投資人進行當沖交易。由於00887在上周五（11日）溢價仍高達166%，永豐投信上周五遭主管機關發函，今（14）日內要向櫃買中心說明溢價異常發生原因、應變處理措施的有效性、及未來強化ETF流動性與折溢價管理措施函報金管會。若櫃買中心查出永豐投信有違規情形，金管會最快在明（15）日例會說明。永豐投信官網示警指出，因中國地區推行振興經濟政策激勵股市與房市，使市場交易活絡，請投資人密切注意次級市場可能因買盤過於踴躍而出現溢價過大產生價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性，並且須審慎評估中國地區推行新政策之相關新聞熱度消減後，可能發生溢價急速收斂的情形而蒙受損失。並提醒有買進計畫的投資人，須留意買貴風險；目前持有的投資人，須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險；套利交易投資人，須留意溢價波動的風險。00887今日以12.49元開出，盤中最低跌破10元、來到8.5元，跌幅高達61%，終場下跌11.29元或50.79%，收在10.86元，成交量達10萬5852張。