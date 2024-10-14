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台中市議會今(14) 日進行台中捷運副站長於站內昏倒不治事件、中捷公司當下處置作為及站務人力配置檢討專案報告，市議員陳淑華及陳俞融指出，出事當天晚上許姓員工在四維國小站昏倒電扶梯，後經過2分鐘後才有乘客發現，送上救護車距離昏倒已經過19分鐘，陳俞融強調，若昏倒在其他地方呢？如此長的反應時間，實實在在暴露出台中捷運對緊急狀況的應對能力明顯不足。陳淑華提出，台中市大眾運輸系統安全嗎？早在中捷綠線車廂斷軸事件時，安全是唯一通車標準；在中捷綠線吊臂掉落事件時，她又要求盧市府要加強捷運沿線安全監控系統、軌道偵測系統，安全投資沒有天花板。陳淑華說，台中捷運意外頻傳，捷運安全嗎？在無差別砍人事件時，有乘客說坐捷運比較安全，結果被砍傷，乘客傷亡損失不斷，但盧市府從沒有記取教訓，仍然是無動於衷，仍然不願投資安全，態度消極。陳俞融指出，先前就已提到中捷不能兩站共用一位保全，否則緊急事故發生將無法及時因應，且依照中捷目前保全機動於車廂及車站巡檢的保全人力配置，會造成車站容易出現空窗期，若車站於沒有保全在場時發生緊急事故，要從哪裡獲得支援人力？屆時若又有憾事發生，誰要負責？陳俞融說，目前中捷保全人數每日為 45人，人力配置為保全督導 2員、各車站 39員、北屯機廠 4員，相較於110年的保全人數48人，減少了3人，但看到110到112年的中捷保全合約跟112到114年的保全合約金額相比，從8200多萬提高到9000萬，增加了約800萬，但金額增加，保全人力卻減少，她質疑，中捷保全經費增加到底用到哪了？中捷公司董事長顏邦傑表示，對於這起事件感到遺憾，因為車站面積很大，同個時間都有站長、站務員、清潔人員在車站裡面，但副站長昏倒地點在三樓四樓之間，是站務員無法直接看到的地點。至於站內駐點保全，不是全部站都有，但保全同時負責車站巡檢及隨車巡檢，會適當分配巡檢時間。