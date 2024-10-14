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中共解放軍東部戰區今（14）日凌晨宣布將發動於台灣周邊海、空域從事軍演，總統賴清德上午也召開國安高層會議應處，會後賴清德也在社群平台貼出會議照片，與會成員還包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮等人，賴清德也特別向國人信心喊話，面對外部威脅，請國人同胞放心，政府會持續捍衛民主自由的憲政體制，守護民主台灣、守護國家安全。中共解放軍今日凌晨宣布將發動「聯合利劍B」圍台軍演，總統賴清德上午特別召開國安高層會議應處，會後賴清德也在社群平台貼出會議照片，與會成員還包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、國防部長顧立雄、外交部長林佳龍、國安會秘書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安、國防部長顧立雄、國安局長蔡明彥、總統府資政邱義仁與國安會諮委傅棟成。對此賴清德也特別向國人喊話，強調致力維護台海和平穩定，希望兩岸對等尊嚴、健康有序對話交流，這是一貫的堅持和不變的態度。面對中國軍演，自己與國安團隊召開會議，對於共軍動態，在第一時間都有全面掌握，行政院會注意相關民生議題，維護社會安定，國軍和海巡也在領海、領空堅守崗位，我要感謝所有同仁的辛勞。賴清德稱，自己在上周四的國慶演說表達，台灣願意和中國在防疫等面向合作，追求和平共榮，為兩岸人民帶來福祉，也希望中國回應國際社會的期待，能夠發揮影響力，和世界各國共同努力，結束俄烏戰爭和中東衝突，和台灣一起承擔國際責任，對區域和全球的和平、安全與繁榮，做出貢獻。賴清德表示，然而中國發動軍演意圖破壞區域的和平穩定現狀，持續以武力脅迫周遭國家，並不符合國際社會的期待。面對外部威脅，他要請國人同胞放心，政府會持續捍衛民主自由的憲政體制，守護民主台灣、守護國家安全。