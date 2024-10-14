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▲台灣第一部女性動作影集《太太太厲害》正式定檔。（圖／鹿路電影）

▲曾沛慈在劇中嫁給魚販。（圖／鹿路電影）

台灣第一部女性動作影集《太太太厲害》今（14）日釋出定檔海報，由隋棠、曾沛慈、周采詩組成「最辣特務團」，3人一身勁裝穿梭在槍林彈雨的城市中，諸多懸念引發網友熱烈討論。台灣第一部女性動作影集《太太太厲害》由3個截然不同的女性角色組成，3段婚姻各自都有各自的課題要面對，其中由隋棠飾演的「超殺女特務」，曾是特務界的傳奇人物，除了過人的情報處理能力，個性沉著俐落也高傲，因為與曾是特務的詹姆士（王陽明 飾）相戀，懷孕而退休，過著貴婦般的生活的她將所有特務技能用在掌握丈夫的行蹤，也意外結識兩位有特殊長才的地方媽媽。其中主婦發明家（曾沛慈 飾）曾是理工界新星，為愛放棄一切遠嫁台東小鎮最帥魚販（楊祐寧 飾），她能利用各種發明來解決身邊的困難，最後成員再加上拳霸尋山員（周采詩 飾），她是前奧運拳擊選手，如日中天之際急流勇退，和暖男阿勇（阿斌 飾）結婚搬回小鎮並生下阿森，是大家眼中的台灣好媳婦，後來淑芬成為巡山員，在某次山林導覽中發現整片山林的蝴蝶竟消失無蹤，因而展開一系列的追緝與打擊罪惡。除了3位女特務之外，男演員也是大有來頭，王陽明飾演的國際特務，婚後仍以打擊國際犯罪為最大目標，常常為了任務一年半載不回家，在戲裡與隋棠會有非常精湛的對手戲。楊祐寧再次帥出新高度，此次飾演成功鎮最帥魚販，角色個性孝順但對於每天上演的婆媳角力感到無奈，接地氣又可愛的演出值得期待。阿斌最近在戲劇演出嶄露頭角，這次飾演周采詩的暖男先生，曾是太太的陪練員，在太太拳擊選手退役後一起回家鄉開拳館，默默照顧淑芬，也懂得把面子留給情緒化又愛面子的老婆。三個人最終也會一起協助太太們，踏上聯手打怪，擊退罪惡的旅程。