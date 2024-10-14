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洛杉磯道奇隊今（14）日與紐約大都會在國聯分區冠軍戰G1進行交手，這也是本季兩位國聯MVP大熱門大谷翔平和Francisco Lindor的正面交手。比賽中有出現有趣的一幕，Lindor在一次傳球過程中，差點直接砸中在壘上的大谷翔平頭部，後者露出驚訝神情，球迷也對此做出調侃。這場比賽大谷翔平擺脫分區系列賽最後兩戰的低迷，次局就瞄準千賀滉大的卡特球出手，敲成一二壘之間的滾地球安打，帶有1分打點。4局上他又將一顆曲球掃成右外野深遠安打，讓隊友靠著對手失誤回來得分。此時Lindor在轉傳時差點就就一點就直接砸中一旁大谷翔平的頭，大谷本人也嚇到，閃球低頭露出讓人玩味的表現，也讓球迷熱議，有人表示：「這可能是Lindor本季距離MVP最近的一刻」、「差點剷除大敵」、「傳球失誤讓大谷打點飛了」。Lindor本季例行賽成績也相當亮眼，與大谷翔平一度是國聯MVP的主要競爭對手，但隨著後者完成史無前例的「50轟50盜」紀錄，關於這位大都會球星該拿國聯MVP的論調也越來越少了。大谷翔平今天和Lindor的互動還不只有如此，在2局下大谷翔平敲安上壘後，很快發動盜壘，大都會捕手F. Alvarez精準傳二壘將其阻殺出局，Lindor在將其觸殺後，也幫遞給大谷翔平頭盔，展現運動家精神。