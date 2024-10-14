中國人民解放軍東部戰區14日發起「聯合利劍-2024B」圍台軍演，組織遼寧艦航母編隊，在台島以東海空域，與陸海空火兵力進行艦機協同、聯合制空、對海對陸打擊等科目演練，檢驗內線外線一體聯動、諸軍兵種聯合作戰能力。有中國的軍事專家聲稱，這是為了形成一種「外阻內壓」的戰略態勢。
根據《央視軍事》報導，中國人民解放軍國防大學的教授張弛，在分析遼寧號參與演習一事時，提到這次演習的重要看點之一，就是遼寧號編隊出第一島鏈，進入西太平洋；同時空軍的轟炸機編隊也出了島鏈，與遼寧號編隊進行聯合演練。
張弛宣稱，從航空母艦的卡位來看，它佔據了咽喉要道，形成了一道堅固的海上屏障，也形成了一種外阻內壓的戰略態勢。外阻，阻擋的就是外在勢力的介入和干涉；內壓，要壓制的就是「台獨」分裂勢力。
張弛並強調，這次演習，中國以壓倒性的實力，深度擠壓了台軍的防禦空間和活動空間，解放軍的海空力量，加上海警，從多個方向進逼台島，就好似一柄利劍，直插台灣當局所謂的防禦空間，距離台島越來越近，擠壓的力度可以說是前所未有，充分展現了解放軍對台島全方向、多領域的立體封控能力。
張弛並表示，這次軍演釋出3項訊息。第一，針對的是賴清德當局和「台獨」分裂勢力，台獨分離主義者要想在中國的領土上搞分裂活動，只能是死路一條，必將成為解放軍軍事行動的重點打擊對象。第二，顯示解放軍堅決捍衛祖國統一和領土完整，展現了中國強大的實力和堅定的意志，進一步塑造了對台進取圍壓的態勢，同時也反映了解放軍改革強軍、練兵備戰所取得的紮紮實實的成效。第三，這次演習將對「台獨」分裂勢力產生更強烈的嚇阻，中國就是要透過演習，明確告誡賴清德當局，「台獨」分裂只能是死路一條，分裂勢力膽敢挑釁一次，解放軍就進取一步；分裂勢力與外部勢力勾連越緊，中國封鎖台灣的鏈條就會拉得越緊。
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張弛宣稱，從航空母艦的卡位來看，它佔據了咽喉要道，形成了一道堅固的海上屏障，也形成了一種外阻內壓的戰略態勢。外阻，阻擋的就是外在勢力的介入和干涉；內壓，要壓制的就是「台獨」分裂勢力。
張弛並強調，這次演習，中國以壓倒性的實力，深度擠壓了台軍的防禦空間和活動空間，解放軍的海空力量，加上海警，從多個方向進逼台島，就好似一柄利劍，直插台灣當局所謂的防禦空間，距離台島越來越近，擠壓的力度可以說是前所未有，充分展現了解放軍對台島全方向、多領域的立體封控能力。
張弛並表示，這次軍演釋出3項訊息。第一，針對的是賴清德當局和「台獨」分裂勢力，台獨分離主義者要想在中國的領土上搞分裂活動，只能是死路一條，必將成為解放軍軍事行動的重點打擊對象。第二，顯示解放軍堅決捍衛祖國統一和領土完整，展現了中國強大的實力和堅定的意志，進一步塑造了對台進取圍壓的態勢，同時也反映了解放軍改革強軍、練兵備戰所取得的紮紮實實的成效。第三，這次演習將對「台獨」分裂勢力產生更強烈的嚇阻，中國就是要透過演習，明確告誡賴清德當局，「台獨」分裂只能是死路一條，分裂勢力膽敢挑釁一次，解放軍就進取一步；分裂勢力與外部勢力勾連越緊，中國封鎖台灣的鏈條就會拉得越緊。