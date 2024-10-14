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▲歐陽娜娜轉發《央視新聞》的PO文，獲得中國粉絲支持。（圖／歐陽娜娜微博）

▲張韶涵也針對解放軍軍演發文表態，寫下：「統一勢不可擋。」（圖／張韶涵IG）

中共解放軍東部戰區今（14）日在台灣周邊海、空域進行「聯合利劍-2024B」演習，《央視新聞》在微博發布軍演圖，女星歐陽娜娜搶頭香轉發貼文，寫下「只有一個中國」，隨後歌手張韶涵也發文表態「統一勢不可擋」，引發熱議。《央視新聞》在微博貼出軍演示意圖，並強調：「轉發支持！台獨是死路一條」、「台灣自古就是中國領土，只有一個中國！」歐陽娜娜除了分享《央視新聞》的貼文外，還同樣寫道：「台灣自古就是中國領土，只有一個中國！」成為第1位發文的台灣藝人。不少中國粉絲紛紛在貼文下方留言，大力稱讚歐陽娜娜：「姐，你是真牛」、「娜娜立場永遠堅定」、「中國青年歐陽娜娜」、「一直很喜歡娜娜的原因就是感覺其他台灣藝人很少跟著發這個，娜娜讓我特別安心。」而歌手張韶涵在歐陽娜娜之後跟進，她也同樣轉發貼文寫道：「祖國統一，勢不可擋。」引發大批中國粉絲關注。