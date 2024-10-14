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▲KID（右）和吳宗憲（中）、坤達（左）出席《綜藝玩很大》十週年記者會。（圖／三立提供）

▲《綜藝玩很大》接下來將到土耳其去錄製外景。（圖／三立提供）

男星KID林柏昇與「東區妹仔」Rita結婚後，迎來幸福的家庭生活。去年（2023）升格為人父的他，國慶日當天迎來小女兒，瞬間變為女兒傻瓜。今（14）日KID和吳宗憲、坤達出席《綜藝玩很大》十週年記者會，透露接下來節目將到土耳其去出外景，但老婆才剛生產完，對此事有點走心，更自爆1歲多的兒子木木目前已經失寵。KID昨晚才和老婆討論，決定生2胎就夠了，由於2胎都是剖腹產，老婆承受很大的疼痛，這次的痛苦又更勝上次，讓他感覺十分不捨，他接下來也會去做結紮手術。目前女兒才出生4天，夫妻倆就已經忙得不可開交，一天睡不到2、3個小時，「老婆要餵奶又要檢查很多東西。」由於昨晚老婆才拆掉自控式止痛器，痛到整晚都睡不著，讓他心疼直呼：「真的非常辛苦。」老婆才剛生產完，KID就因為《綜藝玩很大》要到土耳其出外景，他承認老婆有點「走心」，小倆口早在交往的第一年就約定好要一起去土耳其度蜜月旅遊，如今他卻要先自己去了，他只能哄老婆，會先去幫忙看看景點，「《玩很大》每次都很忙，走的點有限，先看好景點，到時候去就可以好好玩。」老婆也可以接受此說法，吳宗憲在一旁幫腔：「他真的是娶了好老婆！」KID透露，老婆生產這段期間，將木木交給爸媽和岳父、岳母照顧，也有跟木木說他要當哥哥、要長大了，成熟的木木都聽得懂，不但開始自己在房間睡覺，還戒掉了奶嘴，吃完飯也會自己擦桌子，甚至想幫忙做家事，「我們家沒有黑臉，用講道理的，他聽得懂，不用太操心，他都會想盡辦法表達。」KID忍不住大讚木木是「天使寶寶」。然而擁有3個女兒、1個兒子的吳宗憲卻吐槽：「家裡不能講道理，女兒就是給她耍賴，兒子耍賴就踢出去、打下去！」KID也開玩笑說：「女兒出生後，發現自己對木木沒那麼有熱情。」直呼女兒就連哭聲都是天籟，注意力會不自覺一直放在女兒身上，偶然間才突然想起自己有個兒子，「女兒傻瓜」的行徑讓全場笑翻。