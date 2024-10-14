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在今年夏天被交易的Karl-Anthony Towns，今（14）日在NBA季前熱身賽回到熟悉的球場，對決老東家明尼蘇達灰狼，和好友Anthony Edwards在場上較量，他目前所屬的紐約尼克終場以115：110贏球，Towns和Edwards也在賽後交換球衣，雙方兄弟情誼不變。看到上一季一起打進西區決賽的夥伴，相隔幾個月已經在另一支球隊，總有說不出來的奇怪感，不過一向活潑愛打鬧的Edwards今天在場上馬上在Towns罰球時大叫，試圖干擾他，兩人後續相視一笑，場上也開始有一些對抗氣氛。在比賽結束後，KAT和ANT用行動說明兩人之間的友情不會因為這次交易而被淡化，賽後他們交換了球衣。Edwards表示：「與你的好兄弟競爭總是很有趣。 昨天我們在一起大約幾個小時，我告訴他，『我不在乎你已經告訴你要把球衣送給誰，但我要了。』所以，他就只能把其他人都推掉，把他的球衣給我。」Edwards在場邊也找到了Towns的父親，給了對方大大的擁抱，畢竟生活始終大於籃球。而Towns也特地來到灰狼陣營和老隊友控衛Mike Conley以及中鋒Rudy Gobert致意，他也和前任主帥Chris Finch握手，雙方好聚好散。這場比賽尼克隊主控Jalen Brunson攻下24分6助攻，Towns得到16分16籃板3抄截，OG Anunoby得到19分6籃板。灰狼全隊7人得分上雙Edwards投進8記三分球、狂砍31分，Donte DiVincenzo攻下15分7助攻，DiVincenzo被尼克交易來灰狼，老大不爽，比賽中也朝著尼克板凳席猛嗆，宣洩對主帥Tom Thibodeau等人的不滿。