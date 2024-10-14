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中共宣布今（14）日起發動環台軍演，使得兩岸局勢升溫。對此，台北市長蔣萬安受訪時強調，對岸的做法只會增加台灣人民反感。至於是否會因此影響雙城論壇舉辦？蔣萬安則表示，希望兩岸大環境能夠和緩一些，「讓雙城論壇可以繼續辦下去」，使兩岸之間看到和平穩定的曙光。台北市長蔣萬安今天出席網路溫度計「2024第七屆網路口碑之星」頒獎典禮前，被媒體堵訪追問中共對台軍演對雙城論壇的影響。蔣萬安指出，他一直主張「兩岸關係愈緊張，兩岸愈需要交流代替對抗。」對岸軍演的做法，只會讓台灣人民更加的反感。至於是否影響雙城論壇？蔣萬安還是希望大環境能更加和緩，讓雙城論壇可以持續舉辦，使兩岸看到和平穩定的曙光。有關基隆市長謝國樑成功守住市長寶座，罷免案沒有通過。蔣萬安認為，基隆市民已用實際行動給予謝國樑及他的團隊肯定跟支持，「也證明為了罷免而罷免的政治操作，是沒有辦法得到人民的支持。」