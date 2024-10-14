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近日有民眾申訴跟著旅行團體出遊卻遭到領隊性騷擾，交通部觀光署為此訂定「旅行業性騷擾防治處理參考指引」，要求受雇成員 10人至 30人以上的旅行社，須成立申訴管道及定性騷擾防治措施等規範，並應該協助被害人報警和確保旅遊安全。為落實性騷擾防治法規定，並強化旅行業性騷擾防治機制，觀光署首次訂定相關指引，希望有效防治性騷擾事件發生，根據旅行業性騷擾防治處理參考指引，旅行業者應就所屬公共場所及公眾得出入場所，定期檢討其空間及設施，避免性騷擾發生，且應採取適當措施，防治性騷擾發生。觀光署表示，旅行業者在性騷擾事件發生當時知悉者應採取糾正及補救措施，並注意被害人隱私，包含協助被害人申訴及保全相關證據、必要時協助通知警察機關到場處理及檢討所屬場所安全。同時，當業者知道有性騷擾事件時，除了要降低當事人雙方互動機會外，還要避免報復、預防再度發生的可能。如果是旅遊行程中發生性騷擾事件時，應依照旅行業者自行訂定的應變處理作業程序辦理，並確保旅遊安全。只要旅行業者組織的成員、受僱人或受服務人員人數達10人以上者，就應設立申訴管道，並規定處理程序及專責處理人員或單位；超過30人應訂定性騷擾防治措施，並公開揭露，當旅行業者接獲被害人申訴，應協助被害人向性騷擾事件發生地的警察機關提出申訴；若性騷擾事件發生地在國外，旅行業者應協助被害人回國後向警察機關提出申訴。