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▲台北市信義區松仁路253巷1弄，吸引許多外國遊客前去拍照打卡，該處最初是因為熱門台劇《我可能不會愛你》而走紅。（圖／翻攝自Google Maps）

近幾年許多外國遊客來台灣旅遊，深深被獨特的文化及人情味吸引，也挖掘出不少拍照熱門地點。就有一名網友表示，外國遊客們都喜歡到台北市信義區的一條巷弄中拍照，該處卻「完全沒有台灣人」，貼文隨即引起熱議。不少人指出，這是2011年熱播台劇《我可能不會愛你》的知名取景地，至今仍有許多人造訪經典場景，「因那齣台劇10年前每天都滿人還要排隊拍照。」一名網友昨（13）日在Threads上發文，表示台北信義區有條巷子，吸引許多外國遊客前去拍照打卡，「這個芭樂點完全沒有台灣人」。他也補充，台灣難得有個地標能達到好的構圖，也算漂亮的場景，大家來台灣拍照留念沒什麼不好，唯一缺點就是交通問題，拍照時要注意行經車輛。貼文一出，網友們也紛紛直呼，「昨天經過只有兩組人確實都不是台灣人，我這個死台北人跟風拍一張哈哈哈」、「我住在信義區，從來沒去過這個點。但網路上幾乎天天都看到外國人來拍」、「雖然我也覺得旁邊房子很老舊，但外國人喜歡的好像就是這樣的台北」。而《NOWnews今日新聞》記者實際查詢，該處位在台北市信義區松仁路253巷1弄。最初因為熱門台劇《我可能不會愛你》而走紅，由於是劇中男女主角談天的取景地點，又因為背景有完整的101大樓可觀賞，因此這個經典場景至今仍有許多人造訪。貼文處也有網友陷入回憶殺，「就是因為《我可能不會愛你》這齣戲而特意去吃竹村」、「因那齣台劇10年前每天都滿人還要排隊拍照」、「台灣人可能在十幾年前《我可能不會愛你》的時候就流行完了」。