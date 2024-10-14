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▲小哈利曾在個人抖音帳號說明自己喜歡穿女裝，純粹是因為美麗的衣服都想穿。（圖／En-Li恩利工作室）

▲小哈利的穿著新潮、前衛，一直是網友關注的焦點。（圖／En-Li恩利工作室微博）

歌手哈林（庾澄慶）與前妻伊能靜所生的兒子「小哈利」庾恩利，穿搭不受性別限制，經常引起網友的驚呼。不過這次他受邀參與巴黎時裝周的造型引起網友批評，對此，伊能靜在社群分享自己的看法，並力挺兒子「做自己」。小哈利的穿著一直備受外界關注，他自己也曾在鏡頭前面大方解釋，之所以會穿女裝是因為美的衣服都想穿，同時也澄清自己是男生，平常都是穿男裝。伊能靜表示，小哈利在巴黎時裝周被說穿著很大膽，不知道該如何應對，她則向兒子解釋，認為他「大膽」的人只是活在自己的認知世界裡，那些人對於自己未見過的事物產生主觀看法，並脫口而出變成批判。她也在最後提醒小哈利，不需要背負他人的主觀看法，希望兒子可以完成自己、勇敢做自己，這才是所需要面對的人生課題。網友紛紛留言，「很羨慕恩利有這麼開明的媽媽」、「希望大家都能好好愛自己，別太在意別人的眼光」、「作為母親，給孩子情緒價值和自由生長空間也很重要」。不過也有部分網友不認同，甚至留言「別給小孩設壞榜樣！」