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▲安芝儇罕見公開泡湯的照片。（圖／安芝儇IG）

▲安芝儇暢飲台啤，十分享受。（圖／安芝儇IG）

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」27歲韓籍成員安芝儇（小安），除了有一張精緻五官，身高170公分的她，光腿長就有100公分，近乎完美的身材比例連女生都傾慕，有「最強外掛」封號。安芝儇近日在IG上傳泡湯的照片，還啜飲台啤，接地氣之外也讓粉絲一飽眼福。定居高雄的安芝儇，日前和友人到台北烏來洗溫泉，難得曝光一系列福利相片，她一頭及胸黑髮紮成馬尾，雖然穿條紋連身泳衣，不是比基尼，但細肩帶托住一雙飽滿雙峰，肩頸和鎖骨線條、狹長事業線乍洩，加上兩條招牌嫩白玉腿，令人看得目不轉睛。此外，還有一張安芝儇浸在池子中，仰頭小酌台灣啤酒的照片，貼文一發布，累計8萬多人按讚，網友表示：「快點衣服給我拿一件套上去，小安辣到不行」、「小安妳開大絕啦」、「歐買尬諜斯」、「小安犯規了」、「離譜至極」、「世界和平！」還有人跟廠商喊話：「台啤快來找小安代言！」台鋼雄鷹先前在台北大巨蛋舉行主場賽事，安芝儇為此練習應援舞蹈，因為太賣力造成小腿瘀青，但她不以此為苦，出席代言活動依然保持開朗笑容，顯見其專業，後來登場的明星賽，安芝儇終於如願和1年沒見、同鄉的「小龍女」李多慧碰面，兩人親暱自拍，打破后不見后的流言。世界棒球12強賽將在11月開打，中華職棒6隊派出人氣啦啦隊成員，與球迷一起當中華隊的最強後盾，天母球場賽事，安芝儇將和隊友MINGO（朴旻曙）、「Fubon Angels」李皓禎、南珉貞、「Uni-Girls」趙娟週等南韓啦啦隊女神上場應援。