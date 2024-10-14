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為了響應五月天來花蓮，花蓮縣政府推出最新「五月天來花蓮，玩花蓮5個月」住宿抽獎活動，凡於11月至明年3月共5個月期間，每個月在花蓮縣合法旅宿業者入住，且五個月累積超過五天的旅客，即可參加抽獎，將抽出5名提供免費Long Stay住宿1個月。花蓮縣觀光處長余明勲表示，此次活動的特色在於參與的旅宿業者不僅提供住宿，還可額外加碼提供各種優惠或服務，內容涵蓋餐飲及特色體驗活動等，各家業者可藉此展現旅宿特色，每個Long Stay名額縣府提供5萬元經費，歡迎旅宿業者踴躍參加徵選，並於10月22日前送出提案，評選結果將於10月28日公布在花蓮縣觀光資訊網。余明勲說明，評選標準將依據業者的旅宿方案及加碼方案，包括旅宿房型、設施與服務品質，以及企業社會責任、形象和合作意願等進行綜合評估，最終將選出5家旅宿業者，於明年5月為中獎旅客提供優質的Long Stay住宿體驗。花蓮縣政府表示，期望透過此活動，吸引更多旅客前來探索花蓮的自然之美與豐富文化，並進一步提升縣內旅宿業的活力，在活動期間花蓮縣有多場精彩的文化活動，包括11/9太魯閣峽谷音樂節，同日花蓮縣政府舉辦日本盛岡山車活動、還有10/19-12/1太平洋溫泉季、10/19-11/17溫泉專車、11/30-12/1太平洋南島FaliFali音樂節及12/31太平洋觀光節跨年晚會，讓遊客欣賞花蓮自然風光的同時，也能感受文化活動帶來的精采。