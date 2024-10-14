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台北股市今（14）日終場上漲73.65點或0.32%，收在22975.29點；其中三大法人合計買超46.99億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資外資結束連2買「由買轉賣」賣超16.07億元；投信「連7買」，今日買超50.88億元；自營商（自行買賣）「連2買」買超12.18億元，合計三大法人買超46.99億元。美國股市上周五全數走高，也激勵台北股市今日開在盤上、以22947.32點開出，不過隨後在中共解放軍東部戰區今日宣布將發動於台灣周邊海、空域從事軍演消息的影響下，指數跳水翻黑，最低一度來到22779.14點，不過盤中在台積電點火翻紅的拉抬下，指數又瞬間飆漲到23015.55點，成功站上23000點關卡，隨然後面遇到賣壓漲點收斂，不過終場上漲73.65點或0.32%，收在22975.29點，23000點關卡得而復失，日K連3紅，上沖下洗216. 41點，成交量為3143.71億元。中小型股今日走勢就真的非常震盪，櫃買指數開在盤上、以269.38點開出，不過隨後倒地不起，最低一度來到268.21點，所幸尾盤買氣回籠，成功翻紅上漲0.81點或0.3%，收在最高點270.26點，日K連2紅，成功站回所有均線，成交量為1091.34億元。電子股交投氣氛不減，成交比重來到7成以上。權值股跌多漲少，權王台積電以平盤價1045元開出後走低，最低一度來到1035元、下跌10元，隨後買單拉抬點火走高，最高一度來到1055元、上漲10元，終場收在平盤價1045元；鴻海則是全天在盤下震盪，以200元平盤價開出後走低，最低來到196.5元、失守5日線，終場下跌1元或0.5%，收在199元，日K連2黑，5日線失而復得，拖累大盤指數就有4點；聯發科則是開高走低，以1310元開出、上漲10元，隨後也跟著其他權值股走低，最低來到1285元，終場下跌10元或0.77%，收在1290元，拖累大盤指數就有4點。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、金寶、光鋐、映泰、泰金寶-DR；個股成交值排行榜前五名為：台積電、奇鋐、聯鈞、緯穎、鴻海。