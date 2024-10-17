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▲楊謹華在《不良執念清除師》劇中飾演曾敬驊媽媽，還刻意塗上雀斑扮醜。（圖／愛奇藝國際站提供）

▲方志友去年才剛拿到金馬獎，今年又憑《有生之年》入圍金鐘獎女配。（圖／TVBS提供）

▲黃舒湄在《華麗計程車行》中飾演一名打扮中性的老司機。（圖／華視、LINE TV提供）

▲鍾瑶時隔6年再度入圍金鐘，這次將角逐戲劇節目女配角獎。（圖／資料照）

▲孫可芳在《何百芮的地獄毒白》中飾演膚淺但樂觀的造型師克拉拉。（圖／彼此影業提供）

第59屆金鐘獎戲劇頒獎典禮將在10月19日登場，本屆入圍。各個都是演技不容小覷的女演員，其中楊謹華算上女主角共8次入圍金鐘獎，方志友則在去年抱回金馬最佳女配角獎，究竟誰會拿下金鐘寶座，讓許多觀眾拭目以待。46歲女星楊謹華雖然有不少出色的電視劇代表作，多次入圍金鐘獎，但每每都是抱憾而歸，成了金鐘最大遺珠。這次楊謹華在愛奇藝投資的台灣原創影集《不良執念清除師》中，飾演男主角曾敬驊的媽媽，在失去老公、公公後，獨自照顧車禍重傷的兒子，內斂又幽默的母愛讓觀眾時而熱淚盈眶、時而捧腹大笑，成為角逐女配角的強勢人選。33歲女星方志友憑藉《有生之年》入圍金鐘獎，她和楊謹華一樣在劇中飾演媽媽，相較於成熟內斂的的楊謹華，方志友則演活了年輕媽媽的無奈。而她去年（2023年）才以電影《本日公休》獲頒第60屆金馬獎「最佳女配角」，是繼李千娜、林柏宏後，第3位從《超級星光大道》比賽選手畢業後獲得金馬獎的星光幫演員，實力不容小覷。黃舒湄在這次女配角入圍名單中，是對觀眾來說較陌生的存在。2016年才出道的黃舒湄，其實是多部熱門電視劇的常見配角，參與過《天橋上的魔術師》、《茶金》、《她和她的她》，這次憑藉LINE TV和華視共同出品的戲劇《華麗計程車行》入圍金鐘獎，在劇中飾演裝扮男性化的資深老司機，精采表現讓觀眾印象深刻。改編自宅女小紅真人故事、在HBO GO上線的台灣原創喜劇《何百芮的地獄毒白》，是今年的大熱門電視劇，雖然女主角郭書瑤未入圍本屆金鐘獎，但女配角鍾瑶、孫可芳雙雙入圍女配角，形成「網內互打」的情況。其實38歲的鍾瑶在2018年也曾憑作品《替身》入圍金鐘電視電影（迷你劇集）女主角獎，可惜最後沒有獲獎，這次時隔6年再戰金鐘，她也相當期待。今年3月才剛生下兒子「小太陽」的孫可芳氣勢超旺，當媽咪又入圍金鐘女配角獎，被問到會不會帶小孩走紅毯，孫可芳笑說不會：「目前希望他不要曝光，他太可愛了，會搶走我的風采。」而孫可芳其實也是金鐘常客，她在2016年憑藉《植劇場－天黑請閉眼》首度入圍就搶下第52屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，後來孫可芳也3度入圍金鐘最佳女主角，可惜尚未封后。