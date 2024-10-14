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台中市政府今年推出「陪你長大、全面採用可調式課桌椅計劃」，預計分三年編列超過4億5千萬元，全面汰換國中小15萬套木製課桌椅。對此市議員林祈烽質詢指出，日前提醒市長盧秀燕要重視15萬組木製課桌椅回收再利用問題，強調若各校遭遇報廢桌椅回收困難，應專案專款協助，不應一味要求各校不管桌椅的優劣數量，一律上惜物網公開拍賣的荒謬。應思考再利用的其他可能性，也可優先媒合銀髮關懷據點，讓長輩有更安全的靠背椅在上課時使用，或者媒合稅務宣導，捐發票換木椅等再利用計畫。林祈烽表示，市府今年推出「陪你長大、全面採用可調式課桌椅計劃」，預計先針對國中三年級汰換1萬7,699套、國小高年級則汰換3萬9,372套老舊木製座椅，換成全新可調式課桌椅，預計115年完成全市國中小15萬471套課桌椅汰換，盧市長願意提出友善學童教育環境的相關計畫，非常值得肯定。也足見去年送教育局蔣偉民局長的那一組老舊木製課桌椅，提醒他「莫忘學童苦」的建言，他有成功接納並提出改善方案。但林祈烽也質疑，後續如何規劃處理這些報廢的木製舊課桌椅，卻始終等不到教育局提出完整性的規劃，除了優先調整至該校其他教學空間使用外，就只剩上惜物網公開拍賣，及另洽環保局寶之林廢棄家具再生中心一途。對此，林祈烽特別為全市超過500處的關懷據點長者請命，能否優先無償媒合給據點長輩做靠背椅使用，讓銀髮課程的安全再升級，又或者也能配合稅務宣導方案，讓民眾用發票換木椅，給老舊桌椅更友善的規劃。林祈烽強調，他在三年前就有提醒市府，對一些價值不高的報廢公產，不要浪費人力和物力把它放到惜物網上去拍賣，結果三年後學校還是得要依「已報廢市有財產處理原則」去上網拍賣，究竟得上網拍賣的標準是什麼？有沒有辦法專案統一處理？還是可以授權各校配合環保局，開放民眾至校園以銅版價，甚至免費將老舊課桌椅帶回家？他也舉例屏東縣立明正國中在今年九月底汰換課桌椅，開放民眾來校園免費領取1,000套課桌椅，開放十多分鐘就被搶光，許多安親班、安養院都來領，台中可不可行？教育局長蔣偉民表示，今年度台中市大約汰換5萬多套課桌椅，財產報廢需要依照相關法規及程序來進行，若無人得標則會洽環保局寶之林合作來改造課桌椅，真的再無法處理，就會依議員建議來研議開放民眾來校園免費領取。