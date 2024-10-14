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▲巫女突然迴轉逆向行駛國道路肩一路往南，後與林園分局巡邏車發生碰撞。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高雄市林園分局員警於今（14）日凌晨2時40分攔查轄區內攔查一輛闖紅燈自小客車，未料該車一路蛇行駕車逃逸，不僅衝上國道還突然迴轉逆向行駛路肩，與警車發生擦撞，警方最後在國道上將車攔下，駕駛將車門上鎖拒不下車，員警最後予以破窗並將駕駛人帶下車，發現駕駛為26歲巫姓女子，警方並在車上當場查獲安非他命等毒品，警訊後將巫女送辦。林園分局忠義派出所員警於10月14日2時40分許，在大寮區鳳林一路停等紅燈時，見一部自小客車由右側同向闖紅燈，員警發現後隨即鳴警笛欲予以攔查，該車見巡邏車企圖逃避，不但拒絕停車，仍持續蛇行、闖紅燈等違規行為。沿途行駛大寮區新厝路、小港區大坪路、鳳山區建國路、三民區民族路、最後行駛上國道，員警立即通報國道警察協助攔查，該車至國道3號北上田寮地磅站時，突然迴轉逆向行駛國道路肩一路往南，後與該分局巡邏車發生碰撞，最後在國道3號北向378.8公里處與國道五大隊田寮分隊順利將該車攔下。該車駕駛將車門上鎖拒不下車，員警最後予以破窗並將駕駛人帶下車查證身分為26歲巫姓女子，並在車內發現安非他命1小包(含袋重0.2公克)、安非他命吸食器2組，全案調查後依涉嫌公共危險(危險駕車行為)、妨害公務、毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。