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▲台中市長盧秀燕喊話中央，國土計畫法「若要硬幹，也應該要有配套」。（圖／台中市政府提供，2024.10.14）

▲台中市議員黃馨慧指國土法讓民眾感到疑慮與恐慌。（圖／黃馨慧提供，2024.10.14）

國土計畫法預定明年上路，台中市至今未交出功能分區圖，市長盧秀燕舉禁伐補償條例爭議事件為例，認為即使有了法規，中央也不願補償，導致農民愈看愈怕，提前進行農地開發行為，如此一來又保護了什麼？。她喊話中央「若要硬幹，也應該要有配套」，地方政府將為農民發聲到最後一秒鐘，希望中央能改弦易轍、調整方案。依照中央律定期程，預定明年4月30日以前發布實施直轄市縣市國土計畫功能分區圖，目前為功能分區圖劃設作業期間。但包括台中市、雲林縣在內多個縣市，以地方陳情案件太多、法條爭議大、無法對農民釋疑等理由，至今未提交功能分區圖。台中市長盧秀燕今（14）日上午答詢國民黨市議員黃佳恬時，指出農民之所以恐懼新的國土計劃，是因這政策對土地有非常多的限制又不補償，加上有原住民禁伐條例的前例，即使制訂了法令，中央也不編補償預算，導致越看越怕，當然強烈反彈。黃佳恬批評，台灣最大詐騙集團的首腦就是總統賴清德！中央聽不到人民心裡的苦，說一套做一套，內政部長劉世芳口口聲聲說多溝通，但根本都沒有溝通。盧秀燕也回應，表示「中央一直說要配套、要溝通，但是沒有拿出補償辦法，如何跟大家溝通？」下午國民黨市議員黃馨慧質詢時，盧秀燕的口氣更強硬，她表示中央訂了期限要大家繳交功能分區圖，但國土計劃法的版本對農民不利，「我們希望儘量為農民發聲到最後一秒鐘，希望中央改弦易轍、調整方案，不到最後關頭絕不輕言放棄。」盧秀燕再次強調，國土計劃法有很多限制性的行為，未來將侵害到農民權益，「（中央）若要硬幹，應該要有配套，包括提供相關補償辦法」，農民現階段可能覺得中央不太能溝通，導致產生預期心理，紛紛提前進行開發行為，「各縣市農民現在都在跑，這對國土是不利的，若大家都急著開發，訂這個法又能保護了什麼？」她強調農民是國之大本，政府照顧都來不及。呼籲中央慎思，既然要保護國土，也不能不賠償農民，因此國土計劃法應該暫緩，做好配套計劃再實行。