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▲小鬼4年前過世之後，為了紀念他的存在，每件節目的T恤上都有小鬼生前設計的蘋果小圖案。（圖／三立提供）

▲今（14）日吳宗憲（中）、坤達（左）、KID（右）出席《綜藝大熱門》十週年記者會。（圖／三立提供）

今（14）日吳宗憲、坤達、KID出席《綜藝大熱門》十週年記者會，吳宗憲也感性表示，雖然節目曾經歷過不同主持人，但大家都很懷念前戰友小鬼黃鴻升，小鬼4年前過世之後，為了紀念他的存在，每件隊服上都有小鬼生前設計的小圖案，KID也表示：「我們跟小鬼永遠都同在。」《綜藝大熱門》開播以來去過不少國家，吳宗憲最難忘的是馬來西亞熱浪島，「沙灘踩上去就像是麵粉，在海中低頭都能看到腳趾。」他也不忘提自己在國外糗事，去年（2023）九週年在阿曼拍攝結束時，由於旅行社搞錯時間，他們硬生生被趕出旅館房間，吳宗憲笑說當時他只穿著內褲，KID附和，其實自己當時也很氣，但看吳宗憲也被趕出來就想說算了，吳宗憲也感嘆當地「蒼蠅比食物多」。坤達似乎很滿意和柯佳嬿的婚姻生活，看到KID只能睡幾小時，笑說自己能多睡一下很幸福，吳宗憲補充，坤達和柯佳嬿家裡最近改裝潢，由於夫妻倆都各自忙碌，很少機會能見到，對於吳宗憲的爆料，坤達也無奈直呼：「還是都有見啦！」由於這次Energy再度走紅，他笑說走到哪都要16蹲，「已經習慣了。」不過他很期待今年在金鐘獎典禮中能跟日本女團Avantgardey合體表演。三人也不忘替最具人氣獎節目獎催票，到時三人就有機會在金鐘典禮同台，吳宗憲也表示：「金鐘獎結束就沒有得失心。」被一旁KID補槍：「沒有得就沒有失。」KID透露自己確定會參加金鐘典禮，「跟月子中心請假1小時參加一下，會合體（KID、吳宗憲）一下。」吳宗憲也提及，今年自己不會走紅毯。吳宗憲昨日參加蕭敬騰世紀婚禮，坦言看到蕭敬騰和Summer在台上很感動，讓他忍不住落淚，「她經營的不是婚姻，是自己的人生觀，老公小10幾歲還那麼優秀。」