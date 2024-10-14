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▲大谷翔平此戰繳出雙安1打點的表現，不過4局下的一支二壘安打，卻遭記錄組改判為一壘安打附帶外野手失誤。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒大聯盟季後賽持續激戰，今（14）日國聯冠軍戰G1，洛杉磯道奇打線爆發，搭配先發投手佛雷爾提（Jack Flahety）7局無失分的好表現，9:0完封紐約大都會；本場比賽大谷翔平個人繳出雙安好表現，不過4局下一支直擊全壘打牆的長打，事後卻被紀錄組判定為「一壘安打附帶外野手失誤」，導致艾德曼（Tommy Edman）從一壘跑回來的分數，不計大谷翔平打點，賽後引發球迷討論。大谷翔平此役持續以開路先鋒角色上陣，首打席並未建功，但2局下馬上把握一出局二壘有人的「嗆司」，擊出適時安打，讓道奇將領先優勢擴大到3:0；在大都會先發投手千賀滉大控球不穩，需要提前換投的情況下，大谷翔平4局下再次站上打擊區。4局下一出局一壘，有人的情況下，大谷翔平相中彼得森（David Peterson）一顆掉到紅中附近的曲球，直擊右外野全壘打牆，一壘跑者艾德曼（Tommy Edman）拔腿狂奔回到本壘，大谷翔平則是輕鬆站上二壘，當下大谷這棒被記為一支帶有打點的二壘打，但後續卻因為大都會右外野手馬特（Starling Marte）揀球時漏了一下，修正成一壘打加失誤，打點遭到沒收。回看大谷翔平這棒適時一擊，小白球是直擊全壘打牆，且在空中停留時間不算短，完全不能算是一顆平飛球，以大谷翔平和艾德曼的腳程，就算野手處理沒有出現瑕疵，跑上二壘、跑回本壘時間應該都是綽綽有餘；這也導致球迷賽後在各大社群留言表達不滿，「怎麼可能不判二壘安打」、「這隊打者太不利了吧」、「太扯....直接撿起來也跑得回本壘吧」、「對方失誤，所以打點沒了？」撇除4局下關於紀錄的小插曲，道奇今日完封大都會後，已連續3場完封對手，追平1966年巴爾的摩金鶯所創下的大聯盟季後賽紀錄，道奇在連續兩場比賽讓對手安打數不超過3支，是隊史首次在季後賽達成此紀錄，也是大聯盟季後賽史上第16次。道奇在贏下國聯冠軍戰G1後，距離世界大賽僅差3勝，G2將在台灣時間明日上午4點08分開打，大都會預計推出馬奈亞（Sean Manaea）掛帥先發，道奇則是尚未公布G2先發投手人選。