我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安溥透過經紀公司祝福大陸國慶。（圖／聯成娛樂微博）

▲安溥昔日演出後會大合照，打狗祭時卻匆忙下台。（圖／安溥IG）

安溥在微博上發布親手寫的「祝福新中國成立七十五週年」後引發不少爭議。日前安溥在打狗祭的舞台上演出前更遭到台下觀眾大聲吶喊問：「為什麼？」對於此次事件，滅火器樂團主唱楊大正也首次發聲：「看到昨天安溥的演出，我心裡非常的難過……但是傷心了以後，如果你還愛就祝福，如果你不愛就離開，這麼簡單而已。」滅火器樂團昨（13）日在高雄打狗祭演出，演出中間主唱楊大正趁著與歌迷互動環節時，回應近日不少台灣藝人祝賀中國國慶日的微博貼文事件。楊大正先表示接下來說的話可能會有些「逆風」，他說：「不管五月天、焦安溥、吳慷仁，我相信他們傷了大家的心，他們是非常棒的人。我不是要幫他們講話，這是世代的尷尬，如果你傷心之後不愛了，那就祝福。滅火器非常幸福，不用去思考怎麼到中國賺錢。」他最後表示，如果你不愛這些藝人了，那就離開而已，不必像中國小粉紅一樣在網路上出征。焦安溥曾以藝名「張懸」在演藝圈締造過多首熱門歌曲，如〈寶貝〉、〈玫瑰色的你〉、〈無狀態〉和〈Beautiful Woman〉是許多聽眾心中的文青女神。不過2013年，她在英國倫敦的演唱會高舉中華民國國旗後，雖遭到許多中國歌迷不滿，但仍受到許多台灣歌迷支持。雖被貼上台獨標籤一度被中國封殺，不過近日開始在中國進行巡迴演唱會的安溥，似乎已撕下別人為她貼上的標籤，積極擁抱對岸市場。因此這次的微博發言才引起許多台灣歌迷不滿。楊大正表演時還說：「我們必須要讓台灣的市場更強，讓未來的藝人知道，如果我沒有要賺那麼多錢，我還有一個選擇就是跟台灣市場溝通。我沒有辦法大富大貴，但我能在這安生立命照顧好身邊的人，我們必須凝聚起來，持續的跟彼此內耗失去信任失去愛。」說完後緊接著〈晚安台灣〉一曲，台下許多歌迷激動落淚，似乎也對楊大正的那番話心中產生共感。