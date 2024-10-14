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台股今（14）日終場上漲73點，收在22975點，23000點關卡得而復失，日K連3紅，上沖下洗達216點，成交量為3143億元。其中電線電纜股挾帶績優優勢，類股指數上漲1.3%，位居族群成交量排行榜第二名。重電廠陸續公布9月營收，士林電機9月營收為新台幣29.22億元；第三季營收為新台幣80.57億元，雙雙創下同期新高；累計前9月營收則為261.47億元，年增7.38%。華城9月營收為新台幣17.65億元，創下同期新高；第三季營收為新台幣53.57億元，創歷年單季次高；累計前9月營收則為130.4億元，年增57.34%。大同9月合併營收為新台幣39.3億元，年增4.62%，創近6年同期新高；累計前9月營收則為356.2億元，年減幅收斂至0.52%。針對產業市況，士電先前表示，3年內訂單沒有問題，大型變壓器新廠預期2025年第二季生產，可提升產能30%；中型變壓器規劃擴充3成至4成產能，重電產品持續擴展北美和東南亞市場，未來鎖定日本市場。外資也紛紛看好台廠接下來的表現，美系法人指出，受惠台電強韌電網計畫和北美市場對變壓器需求強勁，華城訂單能見度可到2027年，大型變壓器交期拉長到1至2年，將是最受惠個股，初評喊買、推測合理股價為888元。因此激勵今日電線電纜股表現亮眼，類股指數上漲超過1%、位居漲幅排行第2名。士電強漲超過7%，合機、億泰上漲3%，亞力、華城、大亞上漲超過2%，中興電也有1%漲幅。