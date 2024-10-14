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衛生福利部中央健康保險署攜手臺北市政府社會局共同舉辦「秋暖到臺北 健保匯集大愛助弱勢」，以健保愛心專戶善款清償臺北弱勢家庭無力繳納健保欠費，共91戶、受惠98人、約289萬餘元，減輕弱勢民眾積欠保費的壓力，度過生活困境，守護醫療權益。健保署今（14）日表示，本次受惠臺北市民眾向社會善心人士的愛心捐款表達深切感謝，同時亦感謝健保署即時協助清償健保欠費。家住臺北市民獨居長者凃女士71歲，早期離異且無子女，由於近年患多重慢性病，長期需要醫療照護，僅仰賴低收入戶補助金維持生計，無力繳納健保費；49歲郭女士與女兒共同照顧僅3歲患自閉症與發展遲緩現象的外孫，因女兒工作不穩定，生活重擔全仰賴郭女士洗車場工作維生，開銷捉襟見肘。健保署臺北業務組透過臺北市政府弱勢個案通報系統啟動健保愛心專戶善款，協助繳納健保欠費。臺北業務組李純馥組長表示，健保署愛心專戶主要協助低收入戶、弱勢兒少及重度身心障礙者等，最小受惠者4歲，最大受惠者93歲。此外，臺北業務組於110年至112年期間聯手宜蘭、新北、連江、金門及基隆等縣市政府跨機關共同合作助弱勢繳納健保欠費，累計協助5縣市共544人，善款支出金額1,061萬餘元。臺北業務組於91年設立「健保愛心專戶」，匯集大眾的愛心，協助弱勢清償健保欠費。截至113年8月底，協助達5千多人。部分愛心捐款者，不乏曾是受補助者，當有經濟能力時，以同理心回饋社會。健保署對所有捐款者表達最誠摯的感謝與敬意，匯集大愛心持續守護弱勢家庭。健保署強調，關懷弱勢是全民健保願景之一，運用愛心專款助弱勢，讓民眾安心就醫。此外，因一時經濟困難，無法繳納欠費者，健保署亦提供分期、紓困基金無息申貸等措施，以紓解其健保欠費壓力。民眾欲進一步瞭解相關資訊，請至中央健康保險署首頁/健保服務/投保與保費/弱勢協助查詢。