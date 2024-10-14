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近來美元走強，亞洲主要貨幣兌美元回貶，日圓更快貶破150，日圓兌新台幣換匯價也創2個半月新低，市場也關注日圓是否會重回150之上？對此，台新銀行首席外匯策略師陳有忠今（14）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，日圓漲多修正很正常，150會有很大反壓，即便貶破150，可能也過不了152，日圓整理修正結束後，會再回升往140挺進。陳有忠認為，日圓已走在升值之路，目前走貶主要受到美元反彈影響，由於美國勞動市場看起來還是活躍，消費者物價指數（CPI）年增率也有稍微歇緩，不需要有大幅降息動作，加上美國聯準會下次開會在美國大選過後，聯準會可能不會有大動作，先觀察新總統政策走向，因此，市場預期美國接下來可能只會降息1碼，甚至不降息。在這情況下，美元指數出現反彈，站上103，不過，陳有忠說，美元反彈到這差不多，要轉強不可能，因為美國已步入降息循環，短線103已是滿足點，從前波快跌破100到現在已反彈3%差不多，要升破百日線103.2機率不大。至於日圓兌美元已貶到149價位，會不會進一步貶破150？陳有忠認為，日圓之前一度升破140價位，有點漲太多，因此，回吐修正一下，回吐1/3也正常，估計拉回至151、152就差不多了，過不了152，日圓在150會有很大反壓，預估整理修正後，日圓會再回升，往140方向走，年底也許就可回升至140，明年進一步升破140。陳有忠進一步分析，日本新首相石破茂自民黨總裁選舉，最終在第二輪擊敗了來勢洶洶的安倍派的高市早苗，進而登上大位，日圓應聲走揚，也代表安倍經濟學瓦解，畢竟日本現在面臨的是輸入性通膨，持續採行「安倍經濟學」，讓日圓一直貶，將導致更大民怨，這也是為何前首相岸田文雄民調低落的原因之一。如今，日本通膨仍拉警報，不能讓日圓這樣貶下去，日圓要升值，貨幣政策勢也得從超級寬鬆變正常甚至緊縮。此外，中國是日本最大出口國，2020年美中貿易戰開打後，日本貿易順差變逆差，不過，石破茂上任後表態，將全面推進對中國「戰略互惠關係」，有望改善日本貿易逆差，日圓也有可能升值。陳有忠說，短線因美元反彈，日圓出現漲多回貶，不過，目前看來日本央行仍會朝升息走，不會轉彎，加上日本貿易逆差也有望改善，日圓仍會往升值方向走。