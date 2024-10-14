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▲節目《綜藝大集合》日前來到苗栗竹南，胡瓜（中）過去在附近長大，常常到廟裡為家人求平安。（圖／民視提供）

▲《大集合》的遊戲與炸邯鄲、撿桌、鑽轎腳和洗港這4項習俗結合。（圖／民視提供）

節目《綜藝大集合》日前來到苗栗竹南，胡瓜過去在附近長大，常常到廟裡為家人求平安，因此與中港慈裕宮結下的緣分。節目錄製過程中卻不小心發生意外，在賽後的訪問中，郭忠祐為了拆卸參賽者的腰帶，不小心把腰帶上的金屬環砸在胡瓜的手指關節上，讓胡瓜頓時痛到脫口而出：「我死了算了！」引起全場爆笑。節目剛開始，其他4位主持人阿翔、郭忠祐、籃籃、賴慧如不甘示弱地向胡瓜介紹這次他們準備的4個遊戲，當地有一座歷史悠久的廟宇，所以有獨特的傳統習俗，這次4人分別將《大集合》的遊戲與炸邯鄲、撿桌、鑽轎腳和洗港這4項習俗結合要來讓大家挑戰。遊戲項目不僅有需不計形象才能獲勝的「炮炸邯鄲祈福去」，還有注重團隊精神的「平安祈福鑽大轎」和「洗港祭江求平安」，過程中觀眾隊與藝人隊的競爭相當刺激，使觀戰的眾人看得驚呼連連。除此之外，製作團隊次也準備了遊戲「中港溪日出橋呱呱叫」要來讓大家挑戰，參賽者們需用橡皮繩連接，並在哨音響起後用鴨子走路的方式拔河，最快撞破氣球的隊伍獲勝，而這次來跟藝人們挑戰的民眾各個實力不容小覷，雖然身形比藝人們嬌小一些，卻能夠在比賽中與藝人們形成拉鋸戰，讓大家看得熱血沸騰，加油聲此起彼落，最後由觀眾隊奪下勝利。