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立委洪申翰今（14）日發文表示，自己長期與關注弱勢與拾荒者權益團體合作，發現台北市府造冊萬華區拾荒者僅2人，但舉目可見有200人都不爲過，強調環境部在2019年提出「資收關懷計畫」，用高於市場的價格，讓拾荒者最多可以領到5000元補助，但沒列冊的拾荒者不能領取補助，且截至目前為止萬華無拾荒者有領到，要求環境部與台北市府溝通，不再讓上百位的拾荒者，被排除在中央的資源扶助外。「萬華有多少拾荒者？北市府竟然說只有2位」，洪申翰表示，萬華有很多關心都市貧窮、拾荒者權益的團體，自己也長期和五角拌合作、在地資收者互動。舉目可見，說萬華有200位以上的拾荒者都不爲過。洪申翰說，7月與環境部長彭啟明到萬華沿街體驗拾荒，除了帶著他們拾荒的2位阿姨外，沿路都可以看到戴著斗笠、推著推車的拾荒者，在路上走著，但台北市環保局提供「列冊」的拾荒者，在萬華卻只有2位。洪申翰說明，台北市府只列冊所謂「乖寶寶拾荒者」，拾荒者必須要環境整潔，才能被台北市列冊，很多生活貧困、缺乏分類空間的拾荒者，被迫排除在外。但這不只是統計問題，只要沒列冊的拾荒者，就不能參與「資收關懷計畫」，目前萬華沒有任何拾荒者，有獲得資收關懷計畫協助。洪申翰解釋，環境部在2019年提出「資收關懷計畫」，用高於市場的價格，向有列冊的弱勢拾荒者收購回收物，讓拾荒者最多可以領到5000元的補助費用。但是因台北市府對列冊資格限制，讓真正有需要的拾荒者被排除在外，沒辦法獲得幫助。最後洪申翰說，自己也向環境部長再次質詢資收個體戶權益的問題，請環境部必須要積極跟台北市環保局溝通，不再讓上百位的拾荒者，被排除在中央的資源扶助之外。