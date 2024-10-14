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美國總統大選進入倒數，共和黨總統候選人川普13日在加州科切拉谷（Coachella Valley）進行造勢，再度遇上一起疑似槍擊未遂事件，活動開始前，一名男子持霰彈槍和一把裝有子彈的手槍與假通行證，在入口處被逮捕。然而，男子被捕後堅稱，自己無意傷害川普，更表示自己是川粉。根據美聯社等外媒報導，警方在川普造勢地點附近，逮捕這名49歲的男子米勒（Vem Miller），米勒駕駛黑色休旅車（SUV），在柯契拉（Coachella）造勢地點的檢查站，試圖用偽造的貴賓證件和媒體證混入，警方攔查車輛，發現偽造車牌，更查獲米勒車上有一把裝填好子彈的手槍和一個大容量彈匣，隨後將米勒關押進當地看守所，不過，米勒稍早已以5000美元保釋。米勒接受福斯新聞網數位頻道訪問時喊冤，他表示，在周六晚上參加川普柯契拉集會，在檢查站向當局回報了這些槍枝，他說自己從未使用過，只是旅行時帶著，也否認河濱縣郡警長畢昂可（Chad Bianco）指稱他偽造文件的說法，堅稱這些證件都是真的。米勒強調，自己這輩子從來沒開過槍，也對槍枝一無所知，只是因為過去曾收到過死亡威脅，所以才把槍枝帶在身邊。米勒還稱，自己從事媒體工作長達30年，高中畢業後即從事媒體工作，也參與過知名藝人的音樂錄影帶和電視節目的製作，並創立「美國發生頻道」（America Happens Network）以對抗媒體審查，正是因為這項工作讓他開始收到死亡威脅，才會購買槍枝。米勒自述，過去他曾是民主黨支持者，認為歐巴馬（Barack Obama）能將美國從不必要的戰爭和審查制度中解救出來，但他的政治立場如今已轉變為傾向共和黨，甚至稱自己和商業上的夥伴更傾向自由主義。米勒最後表明，「是的，我百分之百是川普的支持者」，強調自己從2018年開始全力支持川普，還稱川普是值得他敬畏的人，並表明唾棄好萊塢的同溫層。對於證件造假的說法，米勒稱自己是亞美尼亞人，有些文件使用他完整的亞美尼亞名字，有些沒有，因為在世界某些地方使用這些身分文件可能會危及他的性命；另針對警長畢昂可暗示他是「主權公民運動」（sovereign citizens movement）成員，米勒也予以否認。