消費者荷包恐怕要縮水了！交通部首度修法訂定「外送運費」，根據全國外送產業工會初步建議，每單基本運費60元，夜間加收20元、送上樓加5元，最快11月上路，一口氣從原本最高60元的運費漲價到60~85元，外送員有了薪資保障，多出來的成本由誰吸收？外送業內人士表示，要是修法成功，勢必全盤皆輸，因為平台無法全部吸收調高的外送費，恐怕會對消費末端加價，就連會員費用也可能會調漲，優惠上也勢必縮水。節節上漲的費用，就有網友開酸「現在在已經貴到我都開保時捷去買了」、「盤子才點外送」。
交通部9日預告修正「汽車運輸業管理規則」、「汽車運輸業客貨運運價準則」，增訂外送平台運送新興行業運價適用規定，作為業者收取運費依據，每筆訂單運費，應依每車公里基本運價按運送距離計算，包含起程費、續程費外，並得加計等待費、樓層費、夜間加成運費及春節運費。
目前費用的擬定，根據全國外送產業工會理事長陳昱安表示，把外送員負擔成本列進去，回推出來的金額是60元，夜間加20元，樓層費為5元。關於運費，陳昱安指出，消費者給平台的運費並非等同於給司機的報酬，所以期望透過修法讓司機的報酬透明化，但還可以再討論，若平台能保證司機的油錢或是保養費，能由平台協助支付，就會有調整的空間。
該草案上週發出的公告，掀起不小的反對聲浪，11日交通部緊急澄清表示，預告修正外送平台機車運送運價修正法規草案，希望在未來兩週的預告期內廣徵各方意見，再依各項意見進行法規優化，共同促進「外送定價透明化，民眾保障最大化」，目前並無如外送工會所提最低運費60元的課題發生，於預告期間蒐集的意見，交通部會再交由公路局再邀請包括消費者團體、外送員團體及業者逐一細部討論修正。
該草案在PTT上也引發討論，有人認為「不想出門就多給錢」、「不是民生必需品，使用者付費很合理」。至於多出來的費用，普遍覺得會轉嫁到消費者身上，民眾開酸「現在已經貴到我都開保時捷去買了，錢太多才叫外送」、「盤子才點外送」。
至於，草案一過外送員就會笑呵呵嗎？網友覺得「最終外送員會搞死自己」、「嫌貴，單變少，自然外送員就會變少」、「業績要下降」。面對上漲的外送費，有人直觀反應「會員優惠即將消失，想買年度會員的可以快點買了」、「小費恐怕要消失了」。而政府的措施，有人不買帳，直批「政府有點管太多了，讓工會自己決定就好」、「這種東西還要政府來管制實在不好」。
台灣數位平台經濟協會今(14)日發出聲明，認為該草案未考量外送產業特性與營運模式差異、缺乏產業共識，且此次運價修訂最直接影響消費者，但三次的討論會議僅有外送工會、業者參與討論，消費者代表或餐廳商家都沒有機會參與討論。
目前運價版本，因迫於相關團體的壓力，僅考慮單一群體利益而訂出此規範。數位平台經濟協會提醒，主管機關制定規範若未能全面性的考量產業平衡，最終恐導致四輸局面；此外，民眾表示，若費用調漲轉嫁，未來可能不再使用外送服務，此將導致產業萎縮，進而造成外送員、消費者、平台、商家，四輸之局面，呼籲草案暫緩實施、延長討論期。
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目前費用的擬定，根據全國外送產業工會理事長陳昱安表示，把外送員負擔成本列進去，回推出來的金額是60元，夜間加20元，樓層費為5元。關於運費，陳昱安指出，消費者給平台的運費並非等同於給司機的報酬，所以期望透過修法讓司機的報酬透明化，但還可以再討論，若平台能保證司機的油錢或是保養費，能由平台協助支付，就會有調整的空間。
該草案上週發出的公告，掀起不小的反對聲浪，11日交通部緊急澄清表示，預告修正外送平台機車運送運價修正法規草案，希望在未來兩週的預告期內廣徵各方意見，再依各項意見進行法規優化，共同促進「外送定價透明化，民眾保障最大化」，目前並無如外送工會所提最低運費60元的課題發生，於預告期間蒐集的意見，交通部會再交由公路局再邀請包括消費者團體、外送員團體及業者逐一細部討論修正。
該草案在PTT上也引發討論，有人認為「不想出門就多給錢」、「不是民生必需品，使用者付費很合理」。至於多出來的費用，普遍覺得會轉嫁到消費者身上，民眾開酸「現在已經貴到我都開保時捷去買了，錢太多才叫外送」、「盤子才點外送」。
至於，草案一過外送員就會笑呵呵嗎？網友覺得「最終外送員會搞死自己」、「嫌貴，單變少，自然外送員就會變少」、「業績要下降」。面對上漲的外送費，有人直觀反應「會員優惠即將消失，想買年度會員的可以快點買了」、「小費恐怕要消失了」。而政府的措施，有人不買帳，直批「政府有點管太多了，讓工會自己決定就好」、「這種東西還要政府來管制實在不好」。
台灣數位平台經濟協會今(14)日發出聲明，認為該草案未考量外送產業特性與營運模式差異、缺乏產業共識，且此次運價修訂最直接影響消費者，但三次的討論會議僅有外送工會、業者參與討論，消費者代表或餐廳商家都沒有機會參與討論。
目前運價版本，因迫於相關團體的壓力，僅考慮單一群體利益而訂出此規範。數位平台經濟協會提醒，主管機關制定規範若未能全面性的考量產業平衡，最終恐導致四輸局面；此外，民眾表示，若費用調漲轉嫁，未來可能不再使用外送服務，此將導致產業萎縮，進而造成外送員、消費者、平台、商家，四輸之局面，呼籲草案暫緩實施、延長討論期。