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▲妮可基嫚（右一）去年還有出席莎瑪海耶克（左二）與老公皮諾（右二）在紐約舉辦的慈善晚宴，彼此看來並無不悅。（圖／摘自IG）

▲莎瑪海耶克不僅是永遠的墨西哥女神，現在更成為一堆超級名牌所屬集團的老闆娘。（圖／摘自IG）

▲妮可基嫚一向在公眾眼前行為得體，近日卻和另一位天后級人物公開衝突。（圖／美聯社／達志影像）

演藝圈又有大牌天后之間爆發肢體衝突！妮可基嫚前往巴黎時裝週欣賞「巴黎世家」的最新服裝秀，居然與該品牌所屬的開雲集團老闆娘莎瑪海耶克為了合照引起不悅，原來莎瑪為了將背對鏡頭的妮可轉正，好符合攝影師的要求，讓她們兩個能和另一位巨星來賓凱蒂佩芮3人一起合影，不料妮可竟抓住莎瑪的手、將之撥開自己的身體，然後又似乎與莎瑪小小的吵了一下，就轉身離開，留下看到愣住的凱蒂與莎瑪拍合照。這尷尬的畫面透過社群網站流出，迅速傳遍全球網路，大家都詫異向來很會看場面、幾乎不會失態的妮可，究竟是發生了什麼？妮可基嫚與莎瑪海耶克在過去除了曾於2003年的奧斯卡頒獎典禮上分別以《時時刻刻》、《揮灑烈愛》競逐最佳女主角榮銜外，並沒有什麼舊仇，去年莎瑪與身為開雲集團董事長和CEO的老公佛杭索瓦昂希皮諾在紐約舉辦為女性募款慈善晚宴，妮可不但也到場，還和莎瑪、金卡戴珊、伊莎貝雨蓓等合照，彼此就算沒有站在一起，互動看來也沒啥問題，妮可在巴黎時裝週的行為並不像是忍耐許久之後一次大爆發。在畫面公開後，網友也在網上分成兩派，挺莎瑪的人驚呼：「妮可基嫚怎麼那麼沒禮貌？」而妮可的粉絲則認為：「莎瑪也許只是想要指揮妮可面對鏡頭，可是有人就是不習慣被指揮。」也有人覺得是莎瑪自己的問題：「我知道妮可剛失去她的母親，也許她那時思緒還很混亂，沒辦法承受這些。但是不管如何，告訴別人不要碰你或是把手移開你的身體，絕對不是錯的。」妮可把莎瑪的手從自己身上移開後，兩人看似還交換了一兩句話，網友聽出內容是莎瑪對轉身而去的妮可說：「拜託，建議我啊。」妮可回道：「妳不需要。」莎瑪又立刻回答：「我需要。」雖然只是三言兩語，旁人卻感到裡面相當的不尋常，彷彿兩人都有一肚子火大想藉機發揮。如果以妮可和莎瑪在演藝事業上的成就來比較，已是奧斯卡影后與艾美獎視后的妮可當然更為風光，可是莎瑪從墨西哥到好萊塢發展，堪稱在美國取得巨大成功的代表，且現在又是開雲集團老闆的妻子，該集團旗下有巴黎世家、YSL、BV等眾多精品品牌，使莎瑪也變成超級名牌貴婦，更添加不凡的地位，妮可如果槓上她，對於自己也不是很妥當。現在兩人都沒有對外聲明，倒是莎瑪在當晚的秀結束後發布了相關的圖文，裡面還有她與妮可的合照，也許問題沒有外界看起來那麼嚴重。