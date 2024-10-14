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中職季後挑戰賽戰線延長到G3，統一7-ELEVEn獅今（14）日回到主場台南棒球場迎戰樂天桃猿，獅隊派出本季中職勝投王勝騎士，力求回到台南球場完成關門，而樂天則是由肯特應戰，尋求將系列賽扳平。獅隊打線只有做微調，捕手換上陳重羽，至於樂天打線同樣僅換1人，梁家榮板凳待命，由林承飛擔任先發三壘手。陳傑憲在季後挑戰賽狀況不理想，被問到是否有考慮調整陳傑憲棒次，總教練「餅總」林岳平表示：「有想過，但這是蠻難的選擇，整年他都是我們最依賴的前三棒。雖然目前打出來的結果不理想，但還是我們信任的選手，也是希望他能夠表現出來。」林岳平表示：「當然每個人打不好都有壓力，不只是（陳）傑憲，即便林安可和陳傑憲都有狀況，但球隊還有7、8名球員，選手要更努力、表現要更好，不能因為他們狀況不好，其他人也跟著不好，所以我期待的是其他選手有更優異的表現，球隊也才會更緊密。」第1棒：右外野手、林佳緯第2棒：左外野手、邱智呈第3棒：中外野手、陳傑憲第4棒：一壘手、陳鏞基第5棒：三壘手、潘傑楷第6棒：指定打擊、胡金龍第7棒：捕手、陳重羽第8棒：游擊手、陳聖平第9棒：二壘手、林祖傑先發投手：勝騎士第1棒：右外野手、林立第2棒：中外野手、陳晨威第3棒：一壘手、林智平第4棒：指定打擊、林泓育第5棒：左外野手、朱育賢第6棒：三壘手、林承飛第7棒：二壘手、林子偉第8棒：游擊手、馬傑森第9棒：捕手、張閔勛先發投手：肯特