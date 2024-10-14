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「2024台中市民野餐日」將於11月3日在台中市29個行政區同時登場，今年以「野餐充電・草地放電」為主題，市民朋友帶著親愛的家人，一同享受大自然的愉悅時光。今(14)日由副市長黃國榮主持活動記者會，地點特別選在新市政公園的綠地，並由各機關首長與區長代表所負責的各特色野餐區進行走秀；現場野餐區的座位規劃，更創意勾勒出台中市地圖的輪廓，象徵將整座城市變成一片舒適的野餐墊。黃國榮表示，「台中市民野餐日」已成為台中市生活品牌象徵，也是市民生活的重要一環。去年野餐日於山、海、屯、城4場地舉辦，吸引總計13萬人次熱情參與；今年野餐日規模將更勝以往，擴大至29個行政區同時舉辦，將呈現不同特色主題，打造區區都有野餐日、處處皆是好風光的盛況。歡迎市民朋友帶著野餐墊及親愛的家人，就近到公園度過悠閒的周末假期，共享野餐時光；也鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具，也可騎自行車或步行前往，一同落實環保低碳的永續理念，11月3日不見不散。建設局長陳大田表示，這屆市民野餐日將於台中市29個區行政遍地開花盛大舉辦，讓台中市各行政區的市民朋友能在悠閒假日，輕鬆前往住家附近的公園野餐，享受徜徉在如茵草地野餐充電的療癒體驗，與家人、朋友、毛小孩盡情地在公園愉快享用自己精心準備的食材、聆聽現場輕音樂，舒緩日常生活的壓力和疲勞，一起沉浸在城市幸福感。陳大田說，今年活動主場依舊在「中央公園」辦理，延續歷屆低碳、永續、環保的精神，朝SDGs「2050淨零碳排」目標邁進，全程以低碳、環保、資源回收再利用、避免使用一次餐具、搭乘大眾工具降低碳排等方式，打造屬於台中特色的綠色低碳環保野餐日，並呼應市府近年積極執行改善空氣品質降低PM2.5成果，讓民眾帶著親友在寬廣的大地、樹蔭與水岸景觀下野餐，留下難忘的回憶。建設局表示，今年野餐日主題是「野餐充電、草地放電」，鼓勵大家與親愛的家人、朋友、毛小孩一同享受。為響應低碳環保，請參與野餐的市民朋友儘量搭乘大眾運輸工具或騎乘自行車參加，也減少使用一次性產品，並呼籲參與民眾響應低碳環保愛地球的概念，將垃圾打包帶走減少垃圾產生，一起做環保、愛地球。