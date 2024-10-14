我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Rayne Beau突然跑進樹林後消失，2個月後夫妻倆接到加州羅斯維爾收容所的來電，表示Rayne Beau被撿到所內。（圖／翻攝自臉書＠Susanne C Anguiano）

▲Rayne Beau朝著主人的方向，橫跨了超過1千公里，並在最後成功回家。（圖／翻攝自Google Maps）

美國加州一對夫妻，今年6月帶著家中暹羅貓「Rayne Beau」前往黃石公園露營，沒想到貓咪卻在途中衝進樹林間走失，夫妻倆傷心欲絕地四處尋找，最終帶著絕望離開黃石公園。沒想到，2個月後他們卻接到一通神祕來電，才得知Rayne Beau已被送到收容所。更離奇的是，Rayne Beau在這期間長途跋涉超過800英里（約1287.5公里），朝向家的正確方向前進，肉球都長滿了繭，讓飼主感動不已。根據外媒《USA TODAY》報導，班尼（Benny Anguiano）和蘇珊娜（Susanne Anguiano）夫妻倆於今年6月，帶著愛貓Rayne Beau前往懷俄明州黃石公園露營，未料途中Rayne Beau突然跑進樹林後消失，兩人連續數天帶著防熊噴霧在森林裡努力找尋Rayne的蹤影，卻都一無所獲，直到6月8號公園預約日期結束，班尼和蘇珊娜才心碎地先回家，公園管理員也安慰，若發現Rayne會再通知他們。奇蹟的是，2個月後一通神祕來電找上門，夫妻倆接到加州羅斯維爾（Roseville）收容所的來電，表示Rayne Beau被撿到所內。原先蘇珊娜還不敢抱太大期望，擔心開了3小時半的車程最後大失所望，便要求對方先拍照為證，20分鐘後她收到照片，一眼就認出是思念許久的毛孩Rayne Beau。收容所透露，當地一名婦人首先發現在外流浪的Rayne Beau，被送到收容所時體重從原先的13磅（約5.9公斤），瘦到只剩下7磅多（約3.2公斤），且肉球不僅乾燥裂開，還長滿了繭，血液檢查更顯示缺乏營養。推測Rayne Beau可能是徒步上千公里才被找到，並來到收容所。黃石公園到該收容所的距離有835英里（約1343.8公里），到原飼主班尼夫妻倆的居住地薩利納斯（Salinas）則相距200英里（約321.9公里），等於Rayne Beau朝著主人的方向，橫跨了超過1千公里，並在最後成功回家。蘇珊娜也心有餘悸地說道，幸好Rayne Beau身上的晶片，能夠讓收容所聯繫到他們，否則恐怕還要等上好一陣子才能找到Rayne Beau。