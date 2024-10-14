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▲解放軍東部戰區於週一晚間18時宣布「聯合利劍-2024B」演習結束。（圖／翻攝自東部戰區微博）

中國解放軍東部戰區今（14）清晨宣布展開「聯合利劍-2024B」軍演，演習範圍涵蓋台灣海峽、台灣北部、南部及以東海域，並動員陸、海、空軍及火箭軍，還透過官媒宣揚「挑釁越甚，勒得越緊」；同日晚間18時，東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，演習圓滿完成，將繼續練兵備戰，堅決挫敗「台獨」分裂行徑。中共解放軍東部戰區今日清晨發布「聯合利劍-2024B」圍台軍演公告，內容劃出了在台灣周遭海域的六個軍演區塊，這也是中國今年第二次對台軍演。稍早，東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，「聯合利劍-2024B」演習圓滿完成，將繼續練兵備戰，堅決挫敗「台獨」分裂行徑。李熹指出，10月14日，中國人民解放軍東部戰區圓滿完成「聯合利劍-2024B」演習各項科目，全面檢驗了戰區部隊一體化聯合作戰能力，「戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗『台獨』分裂行徑。」去（2023）年解放軍圍台軍演，將任務命名為「戰備警巡和聯合利劍演習」，這是首間「聯合利劍」一詞，今年我國總統賴清德就職後，中共再次發動「聯合利劍-2024A」軍演，學者專家們於國慶前也分析認為，在賴清德國慶致詞後解放軍應會發動「聯合利劍-2024B」軍演，而這是否會成為常態值得持續關注。