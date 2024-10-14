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新北國王今（14）日舉辦開季記者會，當家球星林書豪上賽季幫助球隊拿下P.League+冠軍，本季球隊轉戰TPBL，他也在9月決定與球團達成共識延長合約，再擁有一年的球員選擇權。今天他表示是否繼續打球主要取決於身體狀況、家人想法、隊友想法都要通盤考量，也直言自己在台灣「玩得很開心」，找回打籃球的熱情和樂趣。林書豪上賽季奪冠後，始終沒有鬆口自己是否準備再戰一季，僅表示要看看身體狀態、與家人聊聊，直到賽季訓練和熱身賽準備要開始時，他最終決定回歸。今天在記者會上他也表示，自己在和老婆聊過之後，參考家人想法以及隊友成長幅度，最終做出決定。36歲的林書豪表示，自己在台灣「玩得很開心」，在高雄鋼鐵人以及新北國王的經歷，給他找回了籃球熱情，與年輕人一起打球也享受到了比賽的樂趣。而弟弟林書緯則透露，本來林書豪若要開刀就不打了，自己也很珍惜和哥哥打球的每一天。國王隊在新賽季的戰力再升級，洋將續約了奧帝和曼尼高，這兩位穩定表現的外援將繼續為球隊提供強力支援。此外，球隊成功簽下年度最佳洋將沃許本，從「對手變隊友」，網羅2022-23FMVP強森加盟，與「新北飆風玫瑰」李愷諺組成「FMVP連線」為球隊增添強大的內線火力。而後場方面，林書豪的續約無疑是穩定戰力的重要因子，與林書緯及李愷諺組成的「三巨頭」將帶來全方位的進攻和防守。前場的高度與火力結合後場的速度與組織，新北國王在2024-25賽季的陣容完備，劍指隊史職籃第二冠。