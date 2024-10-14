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▲ 移民局調查後，派員在謝姓女子公寓外守候，最終成功抓獲。（圖／翻攝自X）

一名中國女詐騙鉅額後整容，並前往泰國躲藏，因為逾期居留而被捕，泰國警方意外查出她是一名詐騙罪犯的「案外案」。綜合泰國媒體報導，中國籍謝姓女子以付錢就介紹給航空公司當空服員，騙取150萬人民幣（約新台幣680萬元）後，整容逃到泰國，因逾期居留超過650日，早前在曼谷被捕，經調查她身負國際刑警組織藍色通緝令。謝姓女子在廣東出生，戶籍在青島，現年37歲。她涉嫌在山東、陝西等地，被當地警方立案調查一起詐騙案子。在2018年9月她以「空勤招聘」為微信公眾號，以可以幫助成為航空公司空服員為藉口，行騙多人，共涉款約150萬元人民幣。2022年已經整容的謝某以僅准停留15日的落地簽證進入泰國，直到近期泰國移民局收到舉報，指居於曼谷豪華公寓的謝姓女子行蹤可疑，移民局調查後，派員在謝某公寓外守候，當謝某出門取外賣時，便要求檢查她的護照，揭發她已逾期居留超過650天。目前泰國警方初步指控她逾期居留，並將其送往移民警察調查部門進行法律訴訟和驅逐出境。