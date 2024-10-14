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基隆市昨天舉行謝國樑罷免投票，謝國樑以86,014票張不同意票、55.16%得票率，強勢獲勝。藍營認為，這樣的結果顯示民眾對於動輒罷免的反感；綠營則看到在民進黨未積極參與的情況下，仍有近7萬張同意票，可以說是雖敗猶榮，顯示大罷免仍有可為。這次罷免投票前，輿論和網路的討論聲量並不高，投票結果卻遠比外界想像中的熱，投票率50.44%是史上第二高，僅次於2021年中二選區罷免陳柏惟的51.72%。但陳柏惟的罷免投票是在週六，而這次的罷免則是理論上投票率可能較低的週日；2023年同樣在週日舉行的王鴻薇VS.吳怡農北市第三選區補選，投票率也僅有43.35%。雖然基隆罷免並沒有成為全國關注的主要議題，但在陸戰或各自的同溫層中，熱度必然很高。再對比選舉與罷免投票的情況，2022年謝國樑當選時，那場選舉的投票率是60.16%，而這次罷免還有50.44%，等於有83%的人參與了罷免投票；2022年陳柏惟當選中二立委的投票率是77.20%，被罷免的投票率則是51.72%，只有選舉投票的67%。謝國樑當選的票數是96,784，這次的不同意票是86,014，大致可以認為有88.9%的人出來再次投給謝國樑；2022年民進黨蔡適應、時代力量陳薇仲和另外兩位無黨籍候選人的總得票是86,109，這次的同意票是69,934，再次反對謝國樑的是81.2%。從動員各自支持者的角度來講，謝國樑也是大幅勝出，這次的不同票放到2年前，也足以當選。綠營認為在民進黨保持距離的情況下，同意票有近7萬票是雖敗猶榮，但其實距離25%得票門檻的77,700票仍有一段距離；而且這樣得票，明顯是因為謝國樑炒熱選情，同時激出綠營支持者的結果。如果選情更冷一些，距離25%的門檻還會更遠，罷免絕非綠營想像的情勢大好。謝國樑是史上成功否決罷免的第一人，當初喊出8萬不同意票的目標，最後竟開出了86,104票，不僅高於同意票、也跨越25%的門檻，可以說是強勢否決罷免。之前被罷免未通過的高雄市議員黃捷和台北市立委林昶佐，黃捷的不同意票65,391雖比同意票高了1萬票，但距離25%的門檻有仍7千票的距離；林昶佐則是同意票比不同意票多了1萬多，只是沒有跨過25%的門檻。以往罷免最受藍綠詬病的就是如陳柏惟的「高票當選、低票罷免」（112,839票當選卻被77,899票罷免），而謝國樑則讓藍綠看到一種新的模式和可能，如果沒有太大失格，選民並不會改變原本的立場，也未必如政客想像的那樣冷淡。有了謝國樑模式在前，立委對罷免的恐懼會降低不少。民進黨或許有些人對「大罷免」仍念念不忘，但青鳥的聲勢早已大不如前，被視為大罷免前哨戰的謝國樑罷免案也已經被否決，明年再發動罷免立委的正當性和難度只會更高。這次謝國樑罷免案，民進黨到後期明顯切割罷樑團體，以免罷免的失敗變成民進黨的失敗、賴清德的失敗，所以這次罷免只傷到民進黨秘書長林右昌一人。但若真的要發動大罷免，賴清德必然要親上火線，承擔罷免失敗的風險和責任。以賴清德的性格是不是敢show hand，承擔上任一年多就聲望重挫的風險，以及後續黨內各方可能究責的壓力，才是大罷免會不會上演的關鍵。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com