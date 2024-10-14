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▲劉若英演唱會在上海場開4面台，氣勢驚人。（圖／相信音樂提供）

▲劉若英演唱會把尺寸巨大的玩偶擺上舞台，視覺效果突出。（圖／相信音樂提供）

▲劉若英在演唱會上的造型特別針對現場氣氛而設計。（圖／相信音樂提供）

劉若英《飛行日》演唱會在上海的場次請來「五月天」阿信擔任嘉賓，看到台下觀眾在她講出「五」這個字就興奮尖叫，還特地講說：「謝謝五月天，他們沒有來」，因為來的是主唱阿信，兩人也合唱了〈後來的我們〉和〈笑忘歌〉。阿信看到劉若英此次開4面台，忍不住問道：「我覺得妳很厲害，妳遊刃有餘，我是四面楚歌，到底要面對哪一面唱歌？」劉若英回答：「哪邊反應熱烈就往哪邊站。」於是台下觀眾立即放聲呼喚，直到阿信下台仍然依依不捨。過往劉若英去過好幾次五月天的演唱會當嘉賓，這一次彼此主客易位，說道：「終於是你來我的演唱會了，你覺得我演唱會感覺怎麼樣？」阿信稱讚台下歌迷都很熱情，並表示：「這套演唱會我也看過好幾次，每次看都好感動，沒想到有一天站在舞台上。」他參與過的雖多，卻鮮少站上4面台演出，誇讚劉若英很厲害，對這種場面遊刃有餘，自嘲「四面楚歌」，都不知道面對哪一面？劉若英看著滿場觀眾在阿信表演完走下舞台後還很捨不得，對他們預告：「不過癮沒關係，他很快要來上海。」昨晚「五月天」也宣布《回到那一天》25周年巡演於11月移師上海，且將連唱10場，絕對能讓當地粉絲們看個過癮。劉若英在彩排時則分享選擇演唱〈笑忘歌〉的原因，因為2021年坐在台下朝聖五月天《好好好想見到你》演唱會台南站，被〈笑忘歌〉一曲感動到掉淚，她說：「為了『平凡快樂』選這首歌，在疫情過後看到這4個字，覺得這是厲害、最偉大的事。」她接下來還會前往宜昌、臨沂、大連等地表演，預計下月2日會參加《2024 Just Love It！一路向東》演出，在花蓮的東大門廣場表演。