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立志打國際盃的星宇航空股份有限公司，首次上市股票承銷案的競價拍賣已完成，初次上市承銷採80%競價拍賣及20%公開申購方式，根據11日上午交易所公開的電腦開標作業結果，得標加權平均價達23.28元，超額認購率達2.2倍，公開申購承銷價為20元，顯示市場對星宇的未來的成長性抱持高度期待。星宇航空也將於15日至17日啟動公開申購，並於21日抽籤。星宇航空說明，本次辦理競價拍賣股數總計31萬9600張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。本次參與投標的合格標單共3萬2011筆，合格投標單共計68萬7938張，超額認購比率達2.2倍，顯示市場對公司認購相當踴躍，另在民國105年1月1日競拍新制實施起至今，本次星宇航空初上市競拍案件，不論在競拍張數及得標總金額上，均為目前市場上之最大案件。星宇航空進一步指出，按開標結果顯示，最低得標價為21.63元，最高得標價為100.00元，計算得標加權平均價為23.28元。除自然人積極參與投標外，法人投資者得標率為9.32%，得標總金額更超過74億元，為近年來得標總金額最大的案件。此外，以得標加權平均價23.28元相對截標日興櫃均價29.98元，約為興櫃均價之78折，顯示在近期金融市場劇烈震盪下，投資人仍願意以相對較高之折數認購星宇股票，足見市場認同度高，且對公司未來發展前景之看好。星宇航空分享，成功完成競價拍賣後，即將成為第一家多元上市掛牌股票，進入資本市場，代表著更高的門檻，高規格的監督讓公司營運更透明化，也對整個品牌形象更有助力，星宇未來必將更有彈性與策略性地朝向穩健發展的方向前進，不變的只有更優質的服務，以精品航空的基石持續不間斷的高品質服務，作為打國際盃最堅實的後盾。