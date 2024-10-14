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▲明天晚上開始北台灣降雨稍微增多，週六鋒面、東北季風接力，降雨時間更加持續。（圖／中央氣象署）

▲本週各地氣溫白天舒適偏暖，早晚微涼，週六東北季風影響，北部、東半部會氣溫會更低一些。（圖／中央氣象署）

週末前台灣天氣變化不大！中央氣象署技正謝佩芸表示，，一直到週三（10/16），基隆北海岸，大台北、宜蘭降雨機率提高，週四、週五（10/17、10/18）天氣回歸和今（14）日類似，，北台灣降溫轉雨，民眾請持續留意最新天氣預報。謝佩芸表示，明天白天持續吹「偏東風」，，氣象署將會視情況發布「大雨特報」；氣溫部分，北部攝氏23至32度、中部攝氏24至33度、南部攝氏24至33度、花東攝氏23至30度。謝佩芸說明，明天晚間，東北風稍微增強，北海岸、東北部降雨機率提高，，中南部白天則維持多雲到晴，午後山區及南部同樣有午後雷陣雨。週四、週五天氣回歸穩定，各地晴到多雲，北台灣轉乾，南部、山區有午後短暫雷陣雨。不過週六要特別注意，北部、東半部全天氣溫攝氏24至29度，中南部攝氏24至32度。週日（10/20）降雨縮小至桃園以北及東半部，新竹以南為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。