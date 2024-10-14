週末前台灣天氣變化不大！中央氣象署技正謝佩芸表示，明（15）日晚上會有東北風稍微增強，一直到週三（10/16），基隆北海岸，大台北、宜蘭降雨機率提高，週四、週五（10/17、10/18）天氣回歸和今（14）日類似，週六（10/19）有鋒面、下波東北季風來襲，北台灣降溫轉雨，民眾請持續留意最新天氣預報。

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明天天氣小有變化　各地區氣溫早晚偏涼

謝佩芸表示，明天白天持續吹「偏東風」，宜蘭、基隆北海岸有些零星降雨，其它各地天氣穩定，中午過後，各地山區、南台灣同樣會有對流導致的雷陣雨出現，氣象署將會視情況發布「大雨特報」；氣溫部分，北部攝氏23至32度、中部攝氏24至33度、南部攝氏24至33度、花東攝氏23至30度。

▲明天晚上開始北台灣降雨稍微增多，週六鋒面、東北季風接力，降雨時間更加持續。（圖／中央氣象署）
▲明天晚上開始北台灣降雨稍微增多，週六鋒面、東北季風接力，降雨時間更加持續。（圖／中央氣象署）
週三降雨範圍擴大　週六東北季風侵台

謝佩芸說明，明天晚間，東北風稍微增強，北海岸、東北部降雨機率提高，週三白天，北海岸、大台北及東半部全台不定時有短暫雨，其中宜蘭的降雨比較明顯，中南部白天則維持多雲到晴，午後山區及南部同樣有午後雷陣雨。週四、週五天氣回歸穩定，各地晴到多雲，北台灣轉乾，南部、山區有午後短暫雷陣雨。

不過週六要特別注意，一道鋒面會率先通過台灣，隨後新一波東北季風南下，北部、東半部雨勢變得比較持續，比起週三更加濕冷；北部、東半部全天氣溫攝氏24至29度，中南部攝氏24至32度。週日（10/20）降雨縮小至桃園以北及東半部，新竹以南為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

▲本週各地氣溫白天舒適偏暖，早晚微涼，週六東北季風影響，北部、東半部會氣溫會更低一些。（圖／中央氣象署）
▲本週各地氣溫白天舒適偏暖，早晚微涼，週六東北季風影響，北部、東半部會氣溫會更低一些。（圖／中央氣象署）

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