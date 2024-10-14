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▲海巡署人員說明建置各式無人飛行載具等監偵設備的情形，提升偵蒐監控能量。(圖／海巡署提供)

▲海巡署艦隊分署各海巡隊海巡艦艇登檢情形。(圖／海巡署提供)

▲海巡署艦隊分署各海巡隊海巡艦艇登檢情形。(圖／海巡署提供)

海洋委員會海巡署積極建置各式無人飛行載具等監偵設備，以提升不同範圍之空中監偵效益，屆時將可大幅提升海域偵蒐監控能量，以強化海上目標偵知能力。海巡署副署長許靜芝表示，目前海上航行秩序，是由海巡署配合業務主管機關的法規命令協助執法，有關業務主管機關是否研訂專法，海巡署優先尊重主管機關專業。許靜芝說，海巡署目前使用之單旋翼機型，可於6級風環境下起降，已是當時無人機科技極限，且單旋翼機型在長距離飛行時表現更佳，而採用單旋翼機型試辦，至於海巡署現有守望哨均依照勤務需求，配置固定式探照燈或手持式探照燈，編裝率已達100%。許靜芝指出，海巡署為提升偵蒐監控範圍，強化海上目標偵知識別能力，於今(113)年9月13日，向海洋委員會提報「海空一體，精銳海巡」全般構想之115年重大中長程計畫，未來將依勤務實際需要，建置各式無人飛行載具等監偵設備，以提升不同範圍之空中監偵效益，屆時將可大幅提升海域偵蒐監控能量。許靜芝並指出，海巡人力有限、海上民力無窮，而來自海上的威脅有增無減，海巡署除持續就充實人力、精進勤務派遣、運用科技輔勤等方式，從岸際、海域及空中等三面向，推動具體策進作為外，海巡署將以加重獎勵通報等方式，鼓勵民眾提供走私、偷渡等不法情資，並呼籲民眾於海上發現異常目標，立即通報海巡查處，期藉由政府與民間通力合作，確保我國海防的安全。