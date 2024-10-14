《原少A2》播出來到第8集，上周收視於年輕收視族群收視到達1.38創下佳績，本週持續推出新賽制「時空旅行」，各星球將不同年代的經典舞蹈進行取樣進行表演，從90年代、千禧年到未來感的Y3K，在少年們的演繹之下有了全新的風貌，相當精彩。克卜勒帶來了70年代的Locking表演，輕鬆愉快的氛圍獲得了導師們一致的認可，擔任流星導師的安心亞還特別點名選手李品諺長得像金城武，晨之星的表演更是讓安心亞直呼：「不想回去拍戲了！」
小行星則是要向超級男孩致敬，一改往日青春可愛的風格，展現出酷帥的一面，為了呈現整齊的歌舞，少年們也不斷鑽研過去超級男孩的表演影片，帶來千禧年偶像風味的經典舞台；晨之星帶來具有未來感的Y3K風格，為了呈現低音唱腔，少年們用當時正流行的晚安大小姐歌詞，進行了一場「低音炮」選拔賽，選出最能表現渾厚低音的選手代表上台，而這次的低音砲戰略也在現場引來觀眾的尖叫，擄獲在場不少觀眾的心，導師安心亞也驚叫連連，原本錄影完還要趕回劇組拍戲，但表演實在太精彩，讓她脫口而出：「不想回去拍戲了！」表示非常滿意晨之星的表演，也給出了滿分的分數。
鑽石星球則是致敬Michael Jackson，帶來一段性感但不失團體高冷風格的表演；而天狼星帶來80年代的Hip Hop舞台更是直接燃炸全場，帶動全場氣氛，歌詞配合天狼星選手的背景，使用了中、英、日、西班牙文、台語、原住民語，多語系結合的歌曲充滿特色，讓他們獲得了滿分的肯定之外，坤達也直言：「這個舞台是開錄到現在我最喜歡的舞台。」評價相當高，讓天狼星的選手們非常開心。而壓軸演出的風行者，則準備了「秘密武器」，正是和先前因賽制被淘汰落入黑洞的少年們合作，帶來了一場陣仗龐大的精彩表演，在前一場賽制表現不佳氣勢低迷的他們迅速重振旗鼓帶來完美演出，也讓導師們紛紛給出了滿分的肯定，堪稱大逆襲！
本週首播後少年們也隨即在官方YouTube頻道展開少年陪你看的直播活動，6位來自不同星球的少年一起和粉絲們在線觀看最新一集的舞台播出片段，獨家分享練習背後不為人知的秘辛之外，也驚喜宣布了原少A2演唱會將在11月9日加場於北流LEGACY TERA開唱的消息，也透露了本次演唱會將邀請神秘嘉賓演出，至於嘉賓名單少年們沒有劇透，邀請大家11月9日一起買票進場，一探究竟。
馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架
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鑽石星球則是致敬Michael Jackson，帶來一段性感但不失團體高冷風格的表演；而天狼星帶來80年代的Hip Hop舞台更是直接燃炸全場，帶動全場氣氛，歌詞配合天狼星選手的背景，使用了中、英、日、西班牙文、台語、原住民語，多語系結合的歌曲充滿特色，讓他們獲得了滿分的肯定之外，坤達也直言：「這個舞台是開錄到現在我最喜歡的舞台。」評價相當高，讓天狼星的選手們非常開心。而壓軸演出的風行者，則準備了「秘密武器」，正是和先前因賽制被淘汰落入黑洞的少年們合作，帶來了一場陣仗龐大的精彩表演，在前一場賽制表現不佳氣勢低迷的他們迅速重振旗鼓帶來完美演出，也讓導師們紛紛給出了滿分的肯定，堪稱大逆襲！
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