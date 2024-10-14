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中職統一獅外野重砲林安可腳跟傷勢不輕！他在季後挑戰賽首戰於7局敲出二壘安打，為球隊跑回超前分，但在跑壘過程中，林安可不慎傷到腳跟，導致已經連續兩場比賽高掛免戰牌。談到林安可的傷勢狀況，獅隊總教練「餅總」林岳平坦言：「對球隊傷害很大。」餅總表示：「（林）安可現在無法繞壘，踮腳尖走路，踩壘繞壘風險太大，腳跟挫傷不輕，短期看對球隊、對他自己都是很大的傷害」雖然林安可未在先發打序上，但依舊可以作為代打出賽，林岳平表示：「他是可以擔任代打，但也要有適當的機會。」林安可本季例行賽出賽118場平生涯單季最多，一共轟出20支全壘打，貢獻93分打點，是獅隊依賴的火力輸出，但林安可腳跟傷勢只能先坐板凳，對獅隊火力影響巨大。林岳平表示：「我們只能寄望其他選手能夠補齊戰力。」餅總以樂天桃猿G2為例，「樂天昨天能夠開啟攻勢，不是因為林泓育長打，而是後段棒次發揮，我們也有能力做到，只是看我們選手能不能表現出來，目前陣容安排是考量這些選手都是守備最好的人選。」此戰統一獅只要擊敗樂天桃猿，將拿到通往台灣大賽的門票，與中信兄弟展開七戰四勝制的總冠軍賽，林岳平說：「聖騎士要有辦法壓制，打線有沒有足夠分數，讓投手有空間調度，這種比賽還是看臨場掌握度，誰能更快掌握就更有優勢。」