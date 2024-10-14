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▲Apple Watch Series 10擁有更大、更輕薄的機身，配戴起來更加舒服。（圖／記者周淑萍攝）

▲三星推出推款智慧錶，其中 Galaxy Watch 7 被外媒譽為 Android 用戶的最佳智慧手錶。（圖／記者陳明安攝）

▲Garmin Venu 3兼具鍛鍊功能與時尚設計，擁有GPS、多項化的運動監測與恢復時間建議，是熱愛運動的用戶首選。（圖／官方提供）

根據外媒《TomGuide》評測分析，點出目前市面上最佳的6款智慧手錶。對應iPhone 的Apple Watch Series 10 在設計上更輕薄，螢幕更大，配戴起來的舒適性被譽為「歷代之最」。而 Apple Watch SE 功能完整，有親民的價格，成為最佳性性價比機種。對於 Android 用戶，三星 Galaxy Watch 7 輕巧，功能全面成為安卓陣營的首選；如果是健身愛好者，Garmin Venu 3 和 Fitbit Sense 2 可列入考慮。iPhone 最佳智慧錶：Apple Watch Series 10蘋果推出的 Apple Watch Series 10，新一代的設計更輕更薄，螢幕亮度更好，即便在不同角度下依然清晰可見，佩戴舒適度也是歷代最佳。《Tom's Guide》指出，這些小幅改進雖不驚人，但每項都非常實用。Apple Watch 10 的外殼厚度減少 10%，螢幕增大 10%，46 mm機型的螢幕，更勝 Ultra 系列。此外，新增的鈦金屬錶殼可減輕重量。此外，充電速度提升，揚聲器可播放音訊，並延續 Ultra 系列的游泳與浮潛水深應用，新增水溫感測器等功能。iPhone最超值款：Apple Watch SEApple Watch SE 是目前市場上最超值的智慧手錶之一，結合了經典設計與 Apple Watch Series 8 的強大晶片，雖然 SE 並未擁有 Series 8 所有的高階功能，但健身追蹤與安全性功能等都兼備，成為熱門選擇。和 Apple Watch Series 8 差別在於更亮的螢幕、心電圖監測器、皮膚溫度感測等功能，如果這些功能對你來說沒有誘因，購買SE就足夠了。性價比最高安卓智慧錶：Galaxy Watch 7三星 Galaxy Watch 7 是 Android 用戶的最佳智慧手錶，結合 AI 支援的健康洞察、輕巧設計。與前代相比，Watch 7 升級了 GPS 天線、雙倍儲存空間及更快的處理器。電池續航在常亮模式下約 24 小時，省電模式可達 40 小時。整體最佳的Android智慧錶：Pixel Watch 3Google Pixel Watch 3 提供 41 mm與 45 mm款式，電池續航力是三星 Galaxy Watch 7 的兩倍。相較前代，Pixel Watch 3 邊框更窄、螢幕在強光下更清晰，健康與健身功能與三星相似，並繼承 Fitbit 心肺負荷指標，提供更完整的健康監測。Fitbit 最好智慧手錶：Fitbit Sense 2Fitbit Sense 2 在設計、介面和壓力檢測上全面升級，成為 Fitbit 迄今最強大的智慧手錶，透過先進的健康分析和 Fitbit Premium 的深度整合，在健身追蹤領域保持優勢，此外，感測器可全天監測壓力反應，提醒用戶注意情緒變化，還支援 Google 錢包、地圖和 YouTube Music 等應用。最佳健身追蹤智慧手錶：Garmin Venu 3Garmin Venu 3兼具鍛鍊功能與時尚設計，擁有GPS、多項化的運動監測與恢復時間建議，並提供鏡像通知與語音助理等智慧功能，儘管缺乏大型應用商店和 LTE 支援，但像是午睡追蹤與睡眠教練功能都很實用，電池續航達 14 天，讓用戶不需擔心電量問題。