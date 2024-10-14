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▲國防部針對中共聯合軍演進行概要說明。（圖／記者陳威叡攝，2024.10.14）

中共解放軍東部戰區今（14）日凌晨宣布將發動於台灣周邊海、空域從事「聯合利劍B」圍台軍演，更透過官媒「挑釁越甚，勒得越緊」，引起國際關注，對此國防部下午臨時召開記者會說明，說明此次軍演分別開設9處演習時區，從上午5時許截至下午5時許，累積作戰艦17艘、海警17艘與戰機、直升機與無人機共125架次。國防部說明，本次共軍於上午5時許宣布在台灣周邊海、空實施聯合軍演，本次軍演開設9處演習區，包括本島周邊6處、馬祖、東引與烏坵。國防部表示，截至目前為至聯合軍演操演，海上兵力包括作戰艦17艘、海警17艘；另空中兵力部分，戰機、直升機與無人機共125架次，其中有90架次進入應變區。至於國人關注軍演何時結束，情次室次長中將謝日升表示，國防部對共軍所有大小演習都非常注意並嚴密監控，無論軍演是否結束，國軍都會用一貫的態度強化戰備整備，保持常態性。