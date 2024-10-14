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中共解放軍東部戰區今（14日）清晨宣布展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演，中國官媒央視稍早釋出解放軍東部戰區軍演畫面，發出戰機起飛影像，並宣稱用超近距離視角看台灣，自稱與中央山脈同框，畫面卻相當模糊。中國方面各式奇葩言論也紛紛出籠，甚至有中國軍事學者將台灣類比為豪豬，並依序由南到北點出各區域是豪豬的何種器官。中國官媒央視釋出多架戰機深夜以及早上起飛的畫面，放話稱多批多架次轟-6K戰機掛實彈飛赴預定空域，且有海軍數艘驅護艦多點同步展開演練，下午更放出一段戰機在空中飛行的畫面，宣稱近距離看中央山脈，卻什麼也看不清。中國各路人馬也爭相吹捧此次聯合利劍演習，中國軍事科學院研究員付征南透過央視宣稱，解放軍圍島演習隨時可以轉為實戰，他甚至將台灣比喻成一頭「豪豬」，北部地區是台灣島經濟和政治中心，相當於「心臟」；南部地區是台獨意識形態的精神大本營，相當於「大腦」；東部地區是台灣島傳統意義上的避難所和安全屋，相當於「肚皮」；西部地區要點密集，是台灣島防禦體系的重心，相當於「利刺」。另一中國國防大學學者張弛則稱，解放軍圍島6個區塊各有用意，在台灣北部的1個區塊，直指「台獨」首惡，是對賴清德當局的直接敲打；在台灣島南部海空域進行演練，意在痛擊台獨大本營；；在台島以東海空域，是為阻斷台灣能源、資源進口的「生命線」、阻斷外部勢力提供援助的「支援線」，阻斷台獨勢力向外逃竄的「逃跑線」。央視微博下方也慣性有許多中國小粉紅留言吹捧附和，還放話「一隻鳥都別想飛出去」；不過，今早台灣各大航空以及離島飛台灣本島班機，並未受到影響，仍正常起降。