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▲台北牛肉麵節期間，道品牛肉麵攤位吸引民眾排隊品嚐。（圖／道品牛肉麵提供）

▲為銀髮族設計的「樂齡牛肉麵」獲得銀牌獎。（圖／道品牛肉麵提供）

道品牛肉麵的招牌「清燉牛肉麵」及特別為銀髮族群設計的「樂齡牛肉麵」兩道作品，在2024台北國際牛肉麵節榮獲雙銀牌肯定，為了感謝消費者對道品牛肉麵的支持，也讓得獎美味在全台門市有更多人能品嚐到，10月18至20日台北士林總店及高雄站前旗艦店特別推出限時買一送一超值優惠活動。這次牛肉麵節匯集全台最頂尖的牛肉麵廚師和品牌共計137組參與競賽，各自以日式、韓式、植物肉、養生月子餐等創意揮灑，道品牛肉麵憑藉獨特的湯頭、精選食材及創新理念，成功在激烈的競爭中脫穎而出。評審們對得獎「清燉牛肉麵」的評語是，湯頭清澈、牛肉軟嫩、味道鮮美讚不絕口；「樂齡牛肉麵」則是以清淡又不失風味的設計，為樂齡族群提供既健康又美味的選擇。道品牛肉麵由道善法門創立，秉持在將傳統美食與現代經營理念結合，為顧客提供健康、美味且營養豐富的牛肉麵，品牌背後的精神領袖張耀真人，「以道為本、以品為先」，致力於傳遞愛與關懷，開店以來也一直將道家智慧透過精湛廚藝融入美食中，追求在每一碗牛肉麵中傳達對餐食的執著和對顧客的誠意。道品牛肉麵五星主廚林承漢表示，這次獲獎的兩道牛肉麵，都是們團隊長期研發與調整的成果，希望不論是對一般消費者還是樂齡族群，都能提供最貼心的美味選擇。張耀真人表示，得獎是對團隊辛勤努力的最大肯定，道品牛肉麵會繼續精進，為消費者帶來更好的美食體驗，也會致力於支持青年創業、促進二度就業及夫妻攜手創業，為社會創造更多的就業機會，總部將會成為每位加盟者最強大的後盾。為慶祝「道品牛肉麵」榮獲2024台北國際牛肉麵節雙銀牌，只要在10月18至20日活動期間到台北士林總店及高雄站前旗艦店，消費一碗牛肉麵，即可獲得一張牛肉麵兌換券，下次來店就能免費享用牛肉麵。