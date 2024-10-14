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中國人民解放軍東部戰區今（14）日凌晨組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等，進行圍台「聯合利劍–2024B」演習，中國海警局更發布一張繞行台灣的路徑圖，但巡航路線卻被畫成了一顆圍繞台灣的巨大愛心，還特別用繁體字喊話，「海派甜心，巡航都是愛你的形狀」。解放軍今（14）日清晨宣布開始「聯合利劍-2024B」軍事演習，直到晚間18時才宣布演習結束，中共海警則同步派遣船艦環繞台灣巡航，並於下午公開其巡航路線。從中國海警局發布海報可見，巡航路線圖背景是台灣及其周邊海域的衛星影像，並用紅色箭頭標示出巡航路線，儼然形成一個愛心形圖案。中共海警局稱，他們聯合中共官媒資深政經記者策畫，特意用巡航繞台的路徑畫出一顆大愛心，並貼出照片用繁體字表示「海派甜心，巡航都是愛你的形狀」，另一張海警船艦照片則用繁體字寫下「超派、超大隻，萬噸級，跑得也超快」，明顯「致敬」台灣人常見的網路用語和王心凌歌曲《愛你》、楊丞琳歌曲《海派甜心》。中共海警局表示，今日派遣海警2901、1305、1303、2102編隊位於台灣週邊海域展開執法巡查，環繞台灣實施巡航管控，並聲稱這是按一個中國原則依法管控台灣的實際行動。對此我國海巡署副署長謝慶欽也表示，中國海警船進入水域就是騷擾，將進行一對一方式驅離中國海警船，並譴責認知作戰的虛假訊息，稱「愛心」便是認知作戰的一部分，反嗆「進入海域就是挑釁！」。